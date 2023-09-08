“King Dollar”的回归……国际油价暴涨，美元价值创6个月以来的最高值. September. 08, 2023 08:35. by 纽约=金贤洙 常驻记者、李东勋记者 dhlee@donga.com. 由于国际油价暴涨和“中国风险”的崛起，资金涌向安全资产美元，增加了“King Dollar（美元王）”回归的忧虑。美元升值至6个月以来的最高值，日元跌至10个月以来的最低点，全球汇率正在动摇。 6日（当地时间），在美国纽约外汇市场上，日元、欧元等主要6国货币对比美元价值的美元指数一度上升到105.03点，创下了近6个月来的最高值。美元指数在美国联邦储备制度（Fed•美联储）缓解紧缩期待感上升的7月份一度跌破100点，但在国际油价暴涨和美联储紧缩长期化的忧虑下，上升到了105点的水平。今年以来，日元、韩元和人民币分别下跌11.40%、5.35%和5.8%。7日，韩元兑美元的汇率上涨4.9韩元，以1335.4韩元收盘，KOSPI也比前一天下跌15.08点（0.59%），以2548.26收盘。 特别是日元，即使在前一天日本当局的介入警告下，连续3天创下最高点，7日盘中一度上涨到147.873日元。这是自去年11月以来的最高水平。欧元也从7月份的1美元兑1.12美元跌至1美元兑1.07美元，接近3个月以来的最低水平。 美国外汇管理公司卡瓦拉的分析师乔•曼尼姆博对路透社分析美元强势的原因说：“由于源自中国和欧洲的全球增长放缓，美元作为安全资产备受瞩目”，“同时，由于通货膨胀压力，美联储降息的期待正在消失。”

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