转包工程耍威风也只受到不痛不痒的处罚……正因如此，不良工程才会蔓延. September. 08, 2023 08:35. . 据调查，即使建设公司不向转包企业支付工程费等作威作福行为蔓延，当局的处罚也只是轻微的。公平交易委员会从2018年起到今年7月为止，因违反转包法而对建设公司实施处罚的997件中，向检察机关告发或征收罚款的只有47件。十中有九是警告。压价等转包耍威风行为被认为是导致韩国土地住宅公社公寓钢筋遗漏事件等不良工程的原因。 一家大型建设公司因为不支付货款或不支付迟付的利息等，先后6次受到公平交易委员会的处理，但都只受到了警告处分。随着常识线以上的轻处罚的持续，建设公司也不怕处罚，导致反复作威作福的恶性循环。引发仁川黔丹公寓停车场倒塌事故的GS建设在2年前被征收罚款后，还出现了6次工程费支付纷争。施工钢筋遗漏公寓的建筑公司中，有两家也有过因违反转包法而受到公平交易委员会制裁的经历。 建设行业的承包作威作福是根深蒂固的。去年转包纠纷协调事件的60.5%发生在建设业界。迟付工程款或随意扣减工程款的情况很多。另外，还把货款的5%至20%作为应对瑕疵维修等的保留金，不支付货款。即使因设计变更、物价上涨等费用上升，也要求签订不要求追加货款的不公平合同。如果公平交易委员会出面进行调查，就会不得已给钱，公平交易委员会则以主动纠正为由，只下达警告处分。 这种转包方耍威风的行为是引发现场豆腐渣工程的原因。在先支付材料费，以一天为单位支付人工费的环境下，如果货款支付延迟，工程质量必然会下降。为了降低费用，只好采取再次转包、不合常规地缩短公示时间、投入人工费低的非熟练外国劳动者等无理手段。 最近，公平交易委员会决定改变相关告示，如果经常违反转包法，最多可多征收50%的罚款。但有人指出，当初最终罚款的情况本身就很少，缺乏实效性。公平交易委员会在最近5年里9次宣布根除不公正转包的对策，但都没有改变局面，就是因为这个原因。对扰乱市场秩序、威胁国民安全的不公正行为，要严格执行标准，加大处罚力度。

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