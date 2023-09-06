“安静的解雇”，全球尖端技术企业今年将裁员23万人. September. 06, 2023 08:10. by 金河景记者、池民九记者 whatsup@donga.com,warum@donga.com. “23.3537万人。” 这是美国网站layoffs.fyi以各企业发表和主要媒体报道内容为基础统计的全球主要技术（尖端技术）企业今年的累计解雇者人数。进入今年以来，截至本月4日遭到解雇的职员人数已经超过了去年技术企业的全体裁员规模（16.4744万人）。 特别是裁员规模在今年第一季度（1~3月）达到了16.7398万人的顶点。此后，虽然呈逐渐减少的趋势，但雇佣不安的氛围仍在持续。因为新型冠状病毒感染症（COVID-19）事态平息后，技术业界的业绩恶化，受利率上调的影响，资金筹措也不容易。微软（MS）在今年第二季度（4~6月）净利润为200.8亿美元（约26.59万亿韩元），同比增长19.9%的情况下，7月发表了追加裁员1000多人的计划。 在雇佣和解雇相对灵活的美国技术业界，这种大规模裁员也引起了社会争议，最近还出现了被称为“安静解雇（quiet cutting）”的结构调整。《华尔街日报》（WSJ）上月27日表示，Adobe和IBM等技术企业没有正式进行结构调整，而是通过业务重新部署等措施，诱导职员自行辞职。 国内技术企业也因经济萧条长期化，资金情况恶化，今年以来持续着“看不见的结构调整”。嘉泉大学经营学系教授全圣民（音）表示：“尖端技术行业从2010年开始持续增长，事实上首次经历结构性危机，因此感到更加困难。”

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