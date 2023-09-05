韩国决定免除中国团体游客签证手续费直至年底，并简化免税购物退税手续. September. 05, 2023 08:24. by 金正恩 kimje@donga.com. 韩国政府为了促进中国游客来韩国旅游，将暂时免除中国团体游客电子签证的手续费（1.8万韩元）直至今年底，并将简化免税购物退税手续。 文化体育观光部在4日举行的第20届紧急经济部长会议兼出口投资对策会议上，发表了包括上述内容的《中国人访韩旅游振兴方案》。韩国政府的目标是今年中国游客人数达到200万人次。 中国在“萨德”事件发生后、时隔6年多首次全面允许韩国团体旅游，韩国文化体育观光部因此决定通过扩大机场起降航班时间、增加韩中之间的航班。韩国同时将迅速安排目前正在申请入港的中国邮轮的靠岸码头，以便快速入港。 为了提高中国游客在韩国境内的消费，将追加扩大中国人经常使用的微信支付、支付宝等25万个移动支付加盟店。文化体育观光部表示：“来到韩国的中国人均支出经费比全体外国人的平均水平高出38%左右。中国人团体旅游被认为是刺激旅游出口的核心。” 预计从10月开始将立即退还附加税。在主要旅游景点增加化妆品店和药店等200家企业，支持返还附加税。从2024年开始，事后免税店可以返还的最低标准金额将从目前的3万韩元下调到1.5万韩元。立即退还金额限度也从每次50万韩元增加到70万韩元。 此外，韩国政府针对9月29日至10月6日的中国国庆长假，将在北京（13日）、上海（15日至17日）当地举行“K（韩国）旅游路演”。该活动计划明年扩大到中国的5个城市。韩国还将与中国三大在线旅行平台携程、去哪儿、同程进行合作；与携程一起在16日的上海路演现场直播销售酒店和机票，从15日开始将在去哪儿、同程进行为期一个月的“韩国旅行月”宣传活动。 此外，针对100人以上的大规模旅游和修学旅行，韩国还指定驻外使领馆和韩国观光公社的专门负责人，支援签证申请和对赴韩旅游整体的咨询。

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