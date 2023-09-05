尹锡悦：“朝鲜出现金正恩执政后的最恶劣经济状况……体制的不稳定性将进一步深化”. September. 05, 2023 08:24. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统指出：“朝鲜最近被评价为处于金正恩执政以来最恶劣的经济状况。只要朝鲜不中断核开发，体制的不稳定性就会继续深化。”针对中国，尹锡悦敦促称：“应为实现朝鲜无核化做出建设性努力。” 尹锡悦即将于5日至11日参加东盟峰会、二十国集团（G20）峰会而先后访问印度尼西亚和印度，他在4日公开的美联社书面采访中表示：“朝鲜居民的民生之苦进一步深化，经济持续负增长。” 尹锡悦提到朝鲜经济高度依赖中国。他表示：“中国似乎对朝鲜拥有相当大的影响力。”他还说：“如果朝鲜提高核和导弹能力、公然违反联合国安理会决议的情况持续下去，中国作为安理会常任理事国，有责任维持国际社会和平与稳定，应该为实现朝鲜无核化做出建设性努力。”截至2022年，朝鲜对华贸易规模占其贸易总规模的96.7%。 尹锡悦强调：“朝鲜核开发加重了区域内秩序的不安等，在中国国家利益方面也带来了绝对不可取的结果。”他强调：“我们将敦促国际社会通过东盟和二十国集团坚决应对朝鲜的导弹挑衅和核威胁，为实现朝鲜无核化而紧密合作。只要忠实履行联合国安理会正在启动的对朝制裁，就能相当程度地切断朝鲜开发大规模杀伤性武器的财政手段。” 尹锡悦还表示：“我将在此次峰会上强调，要积极阻止朝鲜核武器、导弹开发的主要资金来源——夺取虚拟资产、派遣海外劳动者、海上转运和其他非法活动。”他还表示：“将敦促国际社会关注朝鲜政权作为维持权力的手段而动员的朝鲜居民残酷的人权现状。”

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