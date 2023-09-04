缴纳年金的人减少，领取者大幅增加……政府不要瞻前顾后. September. 04, 2023 08:55. . 保健福利部下属的国民年金（养老金）财政计算委员会提出了“多交晚领”的年金改革案，对此，福祉部部长赵圭洪（音）表示，下月向国会提交的政府案将侧重于“国民接受度”。前天，赵圭洪在节目中针对委员会改革案中未包含提高收入替代率（领取额）的内容表示：“这是委员会制定的基础资料。相比合理性，更重要的是国民的接受度。”分析认为，意思是说，即使长期财政恶化，为了得到国民的同意，也可以立即提高收入代替率。 主管年金改革的部长当天的发言使好不容易迈出一步的年金改革讨论倒退，令人怀疑政府的年金改革意志。委员会在改革案中提出了“到2093年为止基金不会枯竭”的财政目标。也就是说，今年加入年金的20岁青年将稳定地领取年金，直到平均期待寿命的90岁为止。委员会虽然提出了18个改革方案，但根据这一目标，将缩小到保险费率（缴纳额）提高到15%、从68岁开始领取的方案在内的5个方案。难道要让委员会经过20多次会议、好不容易缩小的选项回到原来的起点吗？ 韩国的国民年金收入替代率确实低于其他发达国家。尽管如此，委员会排除收入代替率上调案的理由是，无论怎么提高保险费率，未来一代的负担都会过大。如果将收入替代率从现行的40%提高到45%-50%，2054年基金就会见底，变成“当年征收当年发放”的征收方式，2093年的保险费率将上升到37%。也就是说，300万韩元的月薪中，将有111万韩元被扣除为高龄保险费。养老金改革是为了防止基金枯竭、减轻下一代的负担。因为害怕国民的反对而把保险费炸弹推给未来一代，这不是改革。 上届政府也因把“国民眼界”挂在嘴上而在年金改革上失败，基金枯竭时期提前两年到2055年，征收式保险费也上升到30%线以上。受低生育率、高龄化的影响，到2027年，缴纳保险费的人将减少86万人，领钱的人将增加240人以上，年金支出将超过收入。25年来，韩国一直固守着不到经济合作与发展组织成员国平均（18.3%）水平一半的保险费率9%，越是瞻前顾后，国民的负担就越重，围绕年金改革的世代间矛盾只会越激化。

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