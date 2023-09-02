禹相赫再次创造韩国田径新历史，首次获得钻石联赛总决赛门票. September. 02, 2023 08:11. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “微笑跳跃者”禹相赫（27岁•龙仁市厅•照片）作为韩国选手首次获得了世界田径联合会（WA）钻石联赛总决赛的入场券。 1日，在瑞士苏黎世举行的钻石联赛今年最后一场男子跳高比赛中，禹相赫以超过2米31的成绩获得第三名。加上6分的排名积分，禹相赫确定了赛季排名第4位（20分），获得了男子跳高前6名才能参加的决赛入场券。 禹相赫要想进入今年的总决赛，必须在本次比赛中进入前5名。禹相赫上月23日在布达佩斯世锦赛上获得第6名，在本场比赛开始前以1分的差距，赛季排名仅排在第7位（16分），有可能再次上演失去总决赛资格的去年的噩梦。幸好当天他的状态很不错。 韩国田径代表队垂直跳跃教练金道均（44岁）表示：“禹相赫在本次大会上第三次越过2米31时，节奏非常好。以最近以来最稳定的姿势奔跑”，“如果持续超过2米30，（在总决赛中）也有夺冠的机会。” 大赛冠军被“现役最佳跳高运动员”穆塔兹•巴尔希姆（32岁•卡塔尔）夺走。巴尔希姆是10名参赛选手中唯一一名第一次试跳就越过2米35高度的选手，早早确定了第一名。巴尔希姆确保了29分的排名积分，牢牢守住了赛季第一的位置。在23日开幕的杭州亚运会上，巴尔希姆也是要与禹相赫展开对决的对手。禹相赫表示：“挑战仍在继续。我将努力比好钻石联赛总决赛和亚运会。” 只有世界最顶级田径选手才能参加的钻石联赛一年共有14场比赛（男子跳高有7场比赛）。根据各大赛的排名获得排名积分后，将在最后一场大赛总决赛中决出各项目的最终冠军。今年的总决赛将从17日开始在美国俄勒冈州尤金举行。尤金是禹相赫在去年世锦赛上获得银牌的地方。

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