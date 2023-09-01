普通人平均杆数接近93杆……“柏忌玩家”的实力也高于国内娱乐高尔夫选手的平均水平. September. 01, 2023 08:36. by 姜泓求 windup@donga.com. 如果不是职业选手，而是作为兴趣爱好打高尔夫球的娱乐高尔夫选手，即使是“柏忌玩家”，也值得拥有平均以上实力者的自信心。向国内370多个高尔夫球场提供计分管理解决方案的智能计分器分析了今年1~6月高尔夫球场顾客的502.0138万份轮次数据，平均杆数为92.6杆。在以72杆为标准的高尔夫球场上，如果以柏忌成绩打完全部18个球洞，将达到90杆，而此次分析的平均杆数比这高出2杆以上。也就是说，即使每个球洞都吞下柏忌，其实力也比国内娱乐高尔夫选手的平均水平还要好。 从年龄段来看，60多岁人群的平均杆数为87.7杆，是最低（数值越低水平越高）的。其次是70岁以上（88.9杆）和50多岁（90.4杆）人群。40多岁人群的平均杆数为93.9杆。娱乐高尔夫选手大多在进入40岁以后才开始打高尔夫球，因此反映了由此带来的球历。20岁以下人群的平均杆数为91.8杆，比30多岁（97.2杆）和40多岁的平均杆数低，这是因为反映了希望成为职业选手的10多岁青少年们的成绩。平日里来到高尔夫球场的人们的计分卡成绩比周末去球场打球的高尔夫选手略好。平日高尔夫选手的平均杆数为91.7杆，周末高尔夫选手的平均杆数为92.4杆。男性平均杆数为91.9杆，女性平均杆数为94.4杆。

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