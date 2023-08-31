德国和英国在经济增长率下降后减税，韩国没有对减税问题进行过讨论. August. 31, 2023 08:10. . 德国政府推出了每年70亿欧元（约10.6万亿韩元）规模的“减税一揽子计划”。联合政府参与政党为了提高下降至负增长的增长率，就减免法人税达成了协议。此前，英国第一在野党工党表示“不会上调所得税、转让所得税最高税率”，表明了增长优先的政策基调。陷入停滞泥潭的发达国家为了挽救经济，正在改变政策方向，或实行减税，或反对增税。 德国联合政府达成协议的《增长机会法》的核心是以中小企业为中心，每年减少70亿欧元，4年内降低法人税。预计今年德国经济将是发达国家中唯一出现负增长的国家。最大贸易国中国的停滞也造成了很大的打击。为了改变这种状况，左派倾向的社会民主党领导的联合政府决定减少税金。包括地方税在内的德国法人税最高税率是29.9%，在欧洲国家中属于较高水平。 英国工党坚决反对进步阵营提出的针对高收入层新设富裕税的方针，还承诺不再提高适用于高收入者的45%的所得税最高税率。工党一直主张上调税金，为了消除执政后增长率下降到0%出头的经济将进一步停滞的忧虑而转变了方向。工党财务通议员瑞秋·里夫斯表示：“我不认为繁荣之路是用税金打开的。”执政的保守党总理苏纳克为了促进投资和消费，甚至正在考虑废除继承税。 发达国家减轻企业和个人税金的竞争日趋激烈，但韩国的减税讨论却逐渐平息。政府和执政党因税收不足，未能在明年预算案、税制改编案中加入改革法人税、继承税等攻击性减税方案。在野党共同民主党表示，税收不足的原因是现政府“为超富人减税”，要求多征收税金来填补政府国库。 包括地方税在内的韩国法人税最高税率是26.4%，高于经济合作与发展组织的平均值23.1%。逃离中国的跨国企业寻找新据点时，考虑最多的就是法人税率。加上最大股东附加的继承税率为60%，是世界最高水平。发达国家在财政压力下选择减税，既是扩大投资、恢复消费心理的捷径，也是面向未来的投资。只有韩国在竞争中落后，这可不行。

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