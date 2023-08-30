联合国：“环境破坏是对儿童的结构性暴力”. August. 30, 2023 08:34. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 联合国向以国家或政府为对象，敦促其制定应对气候变化的环境政策的世界儿童和青少年提供援助。 据路透社28日报道，联合国儿童权利委员会最近通过第26号一般性意见表示：“为了保护对气候变化最脆弱的儿童的身体和精神健康，各国政府应该制定对策”，并将气候危机及环境破坏规定为“对儿童的结构性暴力”。联合国一般性意见作为联合国条约及公约的详细方针，虽然不具有法律约束力，但仍是各国履行报告的评价标准。 另外，儿童权利委员会还表示，国家应该提供包括消除法律障碍在内的司法可及性，以便儿童对政府提起诉讼。儿童权利委员会为了此次发表，在2年内听取了100多个国家和1.6万名儿童的意见。瑞典的环境运动家格雷塔•通贝里的“气候罢工”之后，以政府（与气候变化问题相关）为对象的儿童及青少年的诉讼正在增加。本月14日，美国蒙大拿州法院判决16名儿童、青少年胜诉，认为州政府的化石燃料开发侵害了他们在健康环境中生存的权利。下个月，以32个国家政府为对象提起环境相关诉讼的葡萄牙青少年们将出席欧洲人权法庭作证。

한국어