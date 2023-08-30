尹锡悦：“造假和煽动，是共产主义的生存方式”. August. 30, 2023 08:34. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统29日表示：“在分裂现实中，共产极权主义势力及其盲从势力、机会主义追随势力经常进行以造假、宣传煽动来扰乱自由社会的心理战。”尹锡悦继在8月15日光复节贺词中强烈批评“共产极权主义盲从势力”后，后来又在国民力量党的宴会上强调“理念最为重要”，连日来强调理念鲜明性，针对在野党和部分市民社会进行了批评发言。 尹锡悦当天在青瓦台迎宾馆举行的第21届民主和平统一咨询会议干部委员统一大会上表示：“这就是共产极权主义的生存方式。”他还表示：“因为如果邻近的自由民主国家发展起来，立足于欺诈理念的共产极权主义将很难继续存在”，并激励道：“在这种现实中，为了守护自由民主、发展成为全球中枢国家、培养我们的统一力量，大家的作用比任何时候都重要。” 尹锡悦当天还一再强调当地时间18日在美国总统别墅戴维营举行的韩美日首脑会谈的成果。他表示：“三国共同发表的文件（戴维营的原则和精神）中也明确指出美国和日本支持以自由民主为基础的统一。三国联合宣言中提及基于大韩民国自由民主的统一并表示支持，这本身就是历史上第一次。” 尹锡悦还解释道：“三国为了超越印度太平洋地区以及全世界的综合危机和挑战转化为机会，决定发挥共同的领导力和责任意识。三国利益不是排他性的，而是普遍正义的。”他还解释说：“三国合作体系将为全人类的自由和平与繁荣做出贡献，并大大增强我们的统一力量。” 当天的统一大会是将于9月1日出台的第21届民主和平统一咨询会议干部委员们为共享担任议长的尹锡悦总统的统一哲学和政府的统一政策而准备的。尹锡悦当天亲自向包括首席副议长金宽用在内的61名干部委员代表颁发了任命状。

한국어