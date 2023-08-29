财界大力推动水产品消费……推进平台入驻. August. 29, 2023 08:30. by 洪锡镐记者、韩在熙记者 will@donga.com,hee@donga.com. 日本福岛第一核电站污染水开始排放后，对国产水产品消费停滞的忧虑越来越大，在这种情况下，财界开始着手促进消费。 大韩商工会议所28日表示，为了扩大中小工商业者的销路，正在推进让水产品销售企业入驻与中小风险企业部一起运营的“中小企业福利平台”的方案。大韩商工会议所计划通过水协中央会，给接到要求的水产品销售企业提供入驻平台的机会。 大韩商工会议所还将以会员公司为对象，开展鼓励使用国产水产品作为中秋礼物的宣传活动。这是本月初商工会议所会长崔泰源和海洋水产部部长赵承焕、水协中央会会长卢东镇会面，讨论国内企业和水产业界相生方案的后续措施。 韩国贸易协会也与海洋水产部一起展开了刺激水产品消费的活动。贸易协会向会员公司发送通知，提出了以担心产地积压的水产品为中心，用于团体供餐或作为中秋礼物使用国产水产品的方案等。贸协还计划招募渔村工作度假（工作和休假并行）参加者，支援住宿、体验费用。贸易协会会长具滋烈23日会见赵承焕、卢东镇，讨论扩大水产品消费的方案后表示：“贸易协会本身也会积极合作。” 一些企业也开始促进水产品消费。HD现代决定在全国86家营业场所的公司内部餐厅增加利用最近销售不振的鱼种石斑鱼和鲍鱼的菜单。集团全体餐饮人员每天约达5.5万人，预计到年底水产品追加消费量将达到100吨。HD现代相关人士表示：“每当农渔民遇到困难时，都会进行大量购买。听说养殖石斑鱼和鲍鱼销售低迷，最近和水协中央会签订了业务协议。” 政府计划于30日与三星Welstory、新世界食品、CJ Freshway等供餐企业举行讨论促进国产水产品消费的座谈会。

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