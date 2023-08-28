灭绝的加速度. August. 28, 2023 08:27. . “世界保护运动虽然暂时减缓了持续的灭绝，但并没有中断。灭绝的速度在不断加速。”―出自爱德华•威尔逊的《地球的一半》中 在韩国社会，保护环境的话在政治和经济支撑的大规模国策事业面前显得软弱无力。地区的小规模开发项目也没有什么不同。虽然没有人反对保护生态界的话，但是为了保护生态界而放弃开发利益的主张是没有力量的。也有人怀疑，一直以来环境运动守护了多少，今后还有力量守护呢？ 作者提出了更具挑战性的目标，说：“现在我们面临的灭绝速度比这更快。”只有将地球的一半变成自然保护区，才是“第六次灭绝”的唯一解决之策。他还恳求那些努力扩大全世界保护区域的人再多加努力。遗憾的是，威尔逊没有看到被评价为历史进展的昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架的采纳，于2021年永远的闭上了眼睛。 国际社会正在为到2050年为止保护地球的一半而努力。超越单纯的保护主张，正在动员空间计划和财政手段等。欧洲于今年7月通过了将2030年生物多样性战略目标法制化的《自然复原法》，中国和日本也参与了世界贸易组织（WTO）的有害水产补助金废除决议。公示对企业拥有的自然资产影响的自然资本相关财务信息公开协议体（TNFD）的最终劝告案也将于9月发表。 从回顾过去软弱无力的保护运动的局限处重新开始。在国际社会的新潮流中，为了克服我们的局限，实现更具挑战性的目标，准备了漫长的合作。一旦当今一代失败了，灭绝速度将加快。

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