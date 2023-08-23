他信在专机上戴价值30亿韩元高档手表，回国后换成售价仅36万韩元的斯沃琪. August. 23, 2023 08:23. by 李智润记者 asap@donga.com. “在专机上佩戴价值30亿韩元的‘百达翡丽（Patek Philippe）’，下飞机后佩戴价值36万韩元的‘斯沃琪’（Swatch）。” 22日，结束了时隔15年流亡生活的前泰国总理他信回国时在专用飞机上戴上了最高级的手表“百达翡丽”，但抵达首都曼谷后立马换上了中低价产品“斯沃琪”，这一事实被曝光，引起了人们的关注。美国经济媒体《福布斯》推测，通信财阀出身的前总理他信的财产约为21亿美元（约2.835万亿韩元）。这被解释为是考虑到执政当时通过无偿医疗等福利民粹主义政策确保主要支持层的平民而采取的行事方式。 根据前总理他信的妹妹、2011~2014年同样担任总理的前总理英拉•西那瓦当天在脸书上公开的照片，前总理他信从新加坡来到曼谷时，在飞机上戴上了被推测为是百达翡丽高端系列的“Grandmaster Reference 6300G”手表。该产品于2016年上市，当时售价高达220万美元（约29.7亿韩元）。以“时尚偶像”而闻名的美国黑人说唱歌手Jay-Z也在2019年戴过该手表。 但是前总理他信在曼谷廊曼国际机场着陆后拍摄的视频中戴上了斯沃琪的“Mission to Mars”手表。该手表去年上市，售价仅为270美元（约36.45万韩元）。不过该表上市后立即在全世界范围内大受欢迎，在世界各地引发了所谓的“open run”风潮。 他信一家的豪华生活从以前开始就很有名。英拉前总理向政府申报，2013年在任时拥有4克拉钻石戒指等价值4178万泰铢（约16亿韩元）的宝石类。此外，她还拥有百达翡丽、劳力士、卡地亚等9件名牌手表和爱马仕包等价值391万泰铢（约1.5亿韩元）的各种高端百货。

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