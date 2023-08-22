尹锡悦总统即将提名的下任大法院院长的课题. August. 22, 2023 08:46. . 大法院院长金明洙的6年任期将于9月24日结束。总统在没有候选人推荐委员会的情况下独自提名大法院院长，然后经过国会人事听证会和全体会议任命同意案的表决，再进行任命。考虑到从提名到任命需要一个月左右的时间，尹锡悦总统应该在本周内提名下届大法院院长。 在金大法院院长体制下，由于牵连到所谓的司法垄断事件，精英高层法官们脱掉衣服或受到惩戒或在任职上受到不利影响，韩国法研究会和国际人权法研究会出身人士大举跃升为大法官、法院院长等高层法官职和主要职务。新大法院院长的首要任务是，剔除仅以特定聚会出身的理由得到实惠的法官，给因司法垄断事件而遭受过度损失的法官们机会，纠正人事不均衡现象。 金大法院院长认为司法垄断源于法院官僚化，取消了被认为是法院官僚化主要原因的高等部长法官晋升制。废除高等部长法官晋升制虽然有改革的一面，但未能成功预测和应对由此产生的副作用。随着法官们为了成为高级部长法官而比别人更加努力工作的动机消失，审判延迟蔓延。新大法院院长应该制定新的框架，既要摆脱法院官僚化，又要对尽全力的法官进行补偿。 在金大法院院长体制下，法院的事务分担权等很多权限都交给了评判师。但是，给予评判师更多的自主权不能导致人事管理的放任。在检察机关对司法垄断的调查中，连收集人事资料也被视为非法，很难处理经常破坏政治中立性等不当言行的法官。韩国与美国等国家不同，目前法律一元化还很浅薄，很多法官在20、30多岁的年轻年龄被任用，没有经过充分的检验，因此应该通过严格的人事评价和再任用审查，来筛除脱离轨道的法官。 尹总统提名的下届大法院院长候选人能否在在野党占据压倒性议席的国会得到任命同意，令人担忧。文在寅政府提名金大法院院长时，朝野之间也曾有过激烈的争议，但由于国民之党作为第三大党掌握着决定票，所以好不容易通过了任命同意案。为了避免出现史无前例的大法院院长空缺事态，总统应该提名合理的人物，在野党至少也要在大法院院长任命上顾全大局地予以合作。

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