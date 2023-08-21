“借债投资”20万亿韩元连日来最多……G2金融动荡中过热. August. 21, 2023 09:02. by 苏雪姬记者、姜宇锡记者 facthee@donga.com,wskang@donga.com. 最近，在股票市场（股市）连日下跌的情况下，“借债投资”规模连日刷新年中最高值。在二次电池等主题股热潮中，银行圈的资金流失，正在大举转移到股市和房地产。在美国紧缩长期化和中国房地产危机等“双重不利因素”压制国内金融市场的情况下，借债投资和“灵拉”（把灵魂都聚到一起来筹集贷款的程度）继续肆虐。很多人担心，照此下去，有可能错过历史上最大规模的家庭负债管理的黄金时间。 据金融投资协会20日透露，以17日为准，信用交易融资余额为20.5573万亿韩元，创下了今年以来的最高值。进入本月以来增加8190亿韩元，比去年年末（16.5186万亿韩元）增加了4.0387万亿韩元。信用交易融资是投资者为了购买股票，以现有股票或现金为担保，从证券公司借钱的借债投资的一种。 按市场分类，有价证券市场（10.6472万亿韩元）和KOSDAQ市场（9.91万亿韩元）的余额分别比上月末增加了5880亿韩元和2310亿韩元。特别是在有价证券市场上，信用交易融资余额自14日以后连续4天创下了年中最高值。 银行界出现了资金从随时可以取用的临时存折（活期存款）中流出“资金移动”现象。据金融圈透露，以7月末为基准，5大商业银行（KB国民、新韩、友利、韩亚、NH农协）的活期存款余额为600.4492万亿韩元，在一个月内减少了23.4239万亿韩元。同期，股市备用资金性质的投资者存款增加了4.1424万亿韩元。据分析，随着最近掀起的二次电池热潮，银行存款转移到了证券公司投资者存款等股市。 由于中国引发的危机等，国内股市呈现弱势的情况下，随着借债投资的增加，股市备用资金增加是非常罕见的现象。韩国综合股价指数18日以2504.50点收盘，一周内暴跌86.76点（3.35%）。同期，KOSDAQ指数也下跌了3.82%。本月初为1280韩元的韩元兑美元汇率在17日盘中一度飙升至1340韩元。梨花女子大学经济学系教授石炳勋（音）指出：“在全球经济的不确定性较高的情况下，如果放任无理的借债投资，损失将不仅局限于投资者个人，还会扩大到整个国内经济。”

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