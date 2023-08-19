中国恒大申请破产……美国住宅担保贷款利率暴涨……两个经济大国面临经济危机警报. August. 19, 2023 08:32. by 李东勋记者、纽约=常驻记者金贤洙 dhlee@donga.com、kimhs@donga.com. 由于担心中国房地产危机和美国进一步紧缩，金融市场的不安正在加大。中国房地产大企业恒大集团在美国申请破产保护的情况下，美国因高利率长期化，国债利率正在飙升。18日，因引领世界经济的两个主要国家（G2）的不利因素，包括韩国在内的亚洲股市一致呈现弱势。 当地时间17日，中国房地产业界“多米诺骨牌债务违约”危机的发源地——房地产大企业恒大集团在美国申请了破产保护。这是根据美国破产保护法第15条，为进行超过3300亿美元（约442万亿韩元）的债务结构调整而提出的破产申请。最近，随着中国最大的房地产企业碧桂园发生违约危机，人们发出了“中国版雷曼事件”的警告。 被认为出现经济过热的美国处于“国债冲击”的状态。高利率长期化被认为是“新常态”，长期利率飙升。10年期国债年利率盘中达到4.3%等，创自2007年以后16年来最高水平。30年期国债利率上升至4.41%，创下2011年来的最高值。30年期抵押贷款利率也突破7%，创下21年来的最高纪录。 随着两大经济体引发的金融不安的扩散，包括韩国、日本、香港在内的亚洲主要股市18日下跌。当天，韩国综合股价指数比前一天下跌15.35点（0.61%），以2504.50收盘。这是连续6个交易日下跌。韩国KOSDAQ指数也下跌8.72点（0.98%），以877.32收盘。日本日经平均股价下跌0.55%，上证综合指数下跌1.0%，香港恒生指数下降2.05%。 受强势美元影响，最近呈上升趋势的韩元兑美元的汇率随着当局介入外汇市场的可能性增大，比前一天下降了3.7韩元，以1338.3韩元收盘。由于安全资产的偏好，虚拟货币比特币的市价当地时间17日下跌超过4%。

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