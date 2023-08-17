中国总和生育率降至1.09，可能创下历史最低纪录. August. 17, 2023 08:00. by 金祺容 kky@donga.com. 有预测称，中国总和生育率（预计一名女性一生中生育的平均新生儿数）将创下历史最低纪录。以庞大人口为先导、支撑廉价劳动力和大规模内需市场的高速增长很难再持续下去的分析正在占据上风。 据中国《界面新闻》等媒体15日报道，在最近召开的中国人口学会年会上，中国人口发展研究中心的专家们发表了去年中国总和生育率可能降至1.09的研究论文。这是世界人口超过1亿的国家中最低的水平。 以去年底为基准，中国人口为14.1175亿名，比1年前减少了约85万人。中国人口减少是自1961年毛泽东“大跃进运动”引发的大饥荒导致数千万人死亡以来的第一次。据联合国经济与社会事务部上月底公布的消息，世界人口第一的位置也转移到了印度。 据香港《明报》《英文虎报》等媒体报道，在香港，每对夫妇平均有0.9名子女，创下了历史最低纪录。这比历史最低的2012年（1.2名）还要少。没有1名子女的夫妇占43.2%。 中国人口减少成为现实后，各地接连出台了育儿补贴等生育奖励政策。但是随着育儿带来的经济负担加重，年轻人担心经历中断，不仅生育，连结婚也出现了回避的趋势。 韩国银行最近通过国际经济评论分析称：“以人口老龄化及生产年龄人口减少为代表的中国人口结构变化是对中国经济中长期影响的最重要因素。这将成为诱发产业结构和全球经济变化的核心因素。”

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