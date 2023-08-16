引发“拆分雇佣”副作用的周休津贴，要立即修改. August. 16, 2023 08:06. . 上个月决定明年的每小时最低工资为9860韩元，比今年上涨2.5%后，经济界出现了“幸好没有超过1万韩元”的反应。但是个体户、小商贩们非常不满。因为包括“周休津贴”在内，实际需要支付的工资每小时超过1万韩元。每天工作8个小时、每周工作5天的最低工资劳动者，明年每周40小时将获得39.4400万韩元工资，加上周休津贴7.8880万韩元，总共为47.3280万韩元。相当于每小时1.1832万韩元。 周休津贴是从1953年参照日本的劳动法、首次制定劳动标准法时开始存在的制度。为了保障为了多赚一分钱而每周工作7天的劳动者的休息权，规定只要工作6天，就可以多得到休息日一天的津贴。实行每周五天工作制后，给每天工作3小时以上、每周工作15小时以上的劳动者提供周休津贴。 上届政府以最低工资1万韩元为目标，急剧上调工资，引发了问题。2018年、2019年最低工资分别上涨16.4%和10.9%，个体户们为了节省周休津贴，代替每周工作30小时的一名职员，雇佣了每周工作不到15小时的2名职员。这对劳动者来说也是损失。很难找到稳定的工作岗位，在一个地方工作很长时间的工人们要换多个工作。这就是每周不到15小时的就业者2017年只有96万名、而去年激增到157.7万名的原因。 实际上，相当于周休津贴鼻祖的日本早在33年前就反映劳动环境的变化取消了制度。在韩国，2018年底大法院也做出了“计算工资时，要扣除实际不工作的周休时间”的判决。但考虑到劳动界的反对，政府修改了相关法律施行令，将周休时间包括在工作时间中，因此时代错误的制度至今仍然存在。 明年日本的全国平均最低工资为1002日元，韩币9224韩元。韩国的最低工资比日本高出7%，如包括周休津贴则多出28%。考虑到刚刚进入发达国家门槛的韩国的经济水平，这是过高的水平。70年前制定的周休津贴制度已经过了时效。没有理由再放任只会降低雇佣质量的时代错误性制度。

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