日本第二季度增长1.5%，换算为年率增长6%……韩国有可能时隔25年再次被日本反超. August. 16, 2023 08:07. by 东京=常驻记者 李尚勋 sanghun@donga.com. 据悉，日本经济今年第二季度（4月-6月）与3个月前相比增长了1.5%。随着出口的恢复和外国游客的增加，经济正以比预想的更大的幅度增长。假设这种趋势持续1年计算的“年率换算”增长率达到6.0%。如果该指标成为现实，今年日本年经济增长率将自1998年亚洲外汇危机后、时隔25年高于韩国。 据日本内阁府15日发表的《实际国内生产总值统计》（速报值）显示，日本第二季度国内生产总值比前一季度增加1.5%，是主要机构预测值的两倍。换算为年率增长率为6.0%。以年率为准，这是自新冠疫情消停后因基底效应而短暂反弹的2020年第四季度（年率7.9%）以后、两年半以来的最高水平。 《日本经济新闻》分析说：“虽然个人消费仍然疲软，但随着出口恢复，经济增长率有所提高。”日本的出口比3个月前增加了3.2%。随着半导体供需的缓解，日本的代表出口品种汽车出口增加的影响很大。韩国游客等外国游客的增加也是原因之一。由于下半年中国游客团体旅行也将重新开始，预计来日本的外国游客将会进一步增加。 与此相比，韩国第二季度经济增长率仅为0.6%。第一季度（1月-3月）韩国的增长率（0.3%）还不到日本（0.7%）的一半。如果下半年没有戏剧性的反转，韩国的经济增长率很有可能自外汇危机后的1998年（-5.1%）以后首次被日本逆转。 据国际金融中心透露，高盛、大通摩根等8家外国投资银行以上月末为基准，预测今年韩国的经济增长率平均为1.1%。日本的增长率预测值为1.4%。韩国政府和韩国银行期待中国恢复经济活动、半导体景气恢复等下半年韩国经济能够复苏。但有观察人士认为，由于担心中国通货紧缩、主要国家持续上调利率等，年内很难恢复经济。

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