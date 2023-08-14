思考死亡的人生. August. 14, 2023 08:06. . “我呢，每时每刻都在思考着死亡而行动。”―出自尼科斯•卡赞扎基斯的《希腊人左巴》中 尼科斯•卡赞恰基斯的《希腊人左巴》讲述的是一位毫无顾忌地自由生活的人物。 在90岁的时候还在种杏仁树的爷爷说“孩子，我表现得好像我不会死一样行动”。听到这句话后，左巴回答说：“我呢，每时每刻都在思考着死亡而行动。” 在“活得像不会死一样”、“为了不死而活”、“想着可能会死而活”等各种对待人生的方式中，我会选择什么样的人生呢？如果不死的话，感觉会很无聊。生活的目的是为了不死是悲惨的。人生不是无限的，人终究会死。所以我选择“思考死亡的人生”。不知道明天会怎么样，没有必要勉强见到不想见的人，也不用勉强做不想做的事情。如果认为这样的人生随时都可以结束，反而可以自由地度过一切。 左巴提出的问题是关于“如何生活？”生活似乎永远存在的20多岁年轻人对自由感到负担，有想快点成为什么的时候。就这样在20多岁的时候为了成为什么而生活。活下去的日子比活下来的日子短的中年读了《希腊人左巴》。 因为随时都有可能死去，所以人生中最重要的瞬间是现在，最珍贵的人就是现在身边的人。最终，每时每刻想着死亡不会浪费生命，会延续不后悔的人生。我现在过得好吗？和珍贵的人度过重要的时间吗？再次向自己确认。爱属于我的人生！还有，尽全力去生活！它始于认识到生活是有限的。

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