童子军大会一片混乱，11名前任和现职负责人中无人承认“是我们的责任”. August. 14, 2023 08:08. by 金素英记者、赵建熙记者、扶安=朴英敏记者 ksy@donga.com、inpress@donga.com、becom@donga.com. “女性家庭部受到了过分的指责，我无法说话。”（2020年7月童子军大会组委会组建当时女性家庭部部长李贞玉） “我认为行政安全部难以承担具体责任。”（活动准备工作大举开展时，时任行政安全部次官A某） 《东亚日报》10日至13日就11日落幕的“第25届世界童子军大会”活动出现乱局的原因进行了采访，并为撰写防止类似事件再次发生的白皮书，采访了直接或间接参与童子军大会活动的相关机构的11名前任和现任负责人。其中没有任何一个人回答说自己或所属机关负有责任。 采访组试图采访的对象是童子军大会组委会所属的5个机关（女性家庭部、行政安全部、文化体育观光部、韩国童子军联盟、共同民主党议员金润德）以及承担执行委员会的全罗北道、总统室、国务调整室等共8个机关。采访组未能与女性家庭部部长金贤淑和韩国童子军联盟总裁姜泰善通话。数次电话和短信都没有回应。 文体部和行政安全部、总统室、国务调整室以“不好回答”为由拒绝采访。童子军大会共同组织委员长金润德表示，“现在不适合回答”，没有接受采访。但他在13日的记者会上声称，“力量强大的机关试图把一线公务员当作替罪羊，这种方式的监察，无法查明其本质”，提议国会进行国政调查。全罗北道知事金宽永回答：“童子军大会活动的指挥部是组织委员会（而不是全罗北道）。” 有一些人指出，像这样没有人负责或反省的现实使童子军大会沦为“价值3000亿韩元的官灾”。某大学行政学系教授表示：“如果相关机构在防止类似事件再次发生的责任追究过程中也一贯地‘责怪他人’，将会让全世界人民失望。”

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