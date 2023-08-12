韩美日就定期举行联合军事演习和峰会进行最后协调. August. 12, 2023 07:56. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 据悉，韩美日正在就三国首脑会谈定期化及联合军事演习定期化等调整最后细节内容。当地时间18日在美国戴维营举行的三国首脑会谈中，上述内容将包含在共同声明中。 韩国总统室高层相关人士11日在与《东亚日报》的通话中表示：“对于韩美日的军事演习，正在讨论进一步制定框架并制定计划。”这名官员就日本《读卖新闻》当天“韩美日为深化三国合作，将在联合声明中写入定期举行联合军事演习的内容”的报道做出了上述表示。 不过，这名官员表示：“并不是为了制造新的军事演习。定期化是将现有的韩美日军事演习系统化。”他强调，“定期化”是更系统地实施之前演习的概念。分析认为，不管怎么说，与日本的军事演习对韩国政府来说是非常敏感的问题，因此在“实施新的军事演习”等方面划清了界限。 韩美两国军队和日本自卫队最近为应对朝鲜核武器和导弹威胁，曾联合实施了导弹防御演习和反潜演习。因此，在此次峰会上，预计将把重点放在更加系统地实施这种演习上。此外据悉，韩美日三国正在讨论立即共享朝鲜导弹相关警报情报的方案。 预计，韩美日首脑会谈的定期化将通过此次首脑会谈正式化。韩国政府相关人士强调：“三国首脑会谈定期化的共识已经形成。”日本共同社当天也报道说：“韩美日就每年至少举行一次首脑会谈达成了协议。”

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