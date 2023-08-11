美国限制尖端领域投资… 要应对技术竞争的扩大. August. 11, 2023 07:51. . 美国总统拜登发布了限制对中国的人工智能、量子计算机、尖端半导体等3种核心技术领域进行投资的行政命令。美国风险资本和私募基金等从1年后开始不能对最新半导体集成电路设计和超级计算机、量子传感器等领域的中国企业进行投资。不顾华尔街大户投资公司的反对，美国政府甚至开始限制民间投资。 白宫的行政命令是继控制对华半导体设备等出口之后，从源头上切断资本流入的强硬措施。这是为了切断以未来尖端技术为目标流向中国的资金来源，比去年强化针对中国的海外投资审查更进了一步。如果美国主导的全球投资公司的资金中断，中国的技术开发速度势必放慢。以合资公司的名义吸引美国企业投资后，试图转让技术也将变得不可能。也就是说，中国技术企业和美国资本实力相结合的全球收益模式将消失。 美国也有调整限制水平的动向。当初讨论的生物和环保领域被排除在外，通过股票和基金等间接投资仍然可以。据外电报道，在今后的具体方案中，只有“最尖端技术的销售比重超过50%的中国企业”才能成为对象。这意味着禁止投资对象将仅限于中国创业企业和中小企业。尽管如此，需要大规模投资的初创企业将失去支撑技术革新的资金实弹，从这一点来看，必然是相当大的打击。 问题是，如果美国今后要求韩国对此次措施给予协助，韩国可能会陷入尴尬的境地。华盛顿早就开始大声“要求同盟国采取类似措施”。一直扩大各领域、提高强度的美国对华限制今后也很有可能陆续追加。虽然美国高层官员接连访问中国，管理两国关系，但政府的对华强硬基调没有改变。 以美国为首的西方国家对华“去风险化”的影响将慢慢、长期性地涌来。片面分开特定措施、认为“对韩国影响有限”的分析还为时尚早。在持续数十年的美中技术霸权竞争中，应该彻底分析共存的机会和威胁因素，制定经济、外交战略。为了能够将“脱中国”的海外资金转移到韩国，应该扩充投资环境等，表现出更加机敏地应对变化的能力。

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