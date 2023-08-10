中国7月物价下跌0.3%……“通货紧缩的恐怖”来袭. August. 10, 2023 08:21. by 北京=常驻记者 金基龙、世宗=金炯民记者 kky@donga.com、kalssam35@donga.com. 显示中国体感景气的消费者物价指数（CPI）时隔2年5个月转为负值。有分析认为，物价下跌，但消费却没有恢复，中国经济进入了通货紧缩。随着“世界工厂”中国在新冠疫情之后给世界经济注入活力的期待减弱，对华贸易依赖度高的韩国经济也亮起了红灯。 中国国家统计局9日表示，7月份中国的消费者物价指数同比下降0.3%。这是继新冠疫情扩散的2021年2月（-0.2%）之后，中国月度消费者物价指数时隔2年零5个月再次出现负值。中国的月度消费者物价指数在今年1月达到2.1%后，从3月开始连续4个月停留在低于1%左右，6月份下降到了0%。 据统计，与消费者物价指数一道被视为代表性物价管理指标的生产者物价指数（PPI）也达到-4.4%，连续10个月呈负增长。中国消费者物价指数和生产者物价指数同时出现负增长是自2020年11月以来的第一次。 中国当局为了刺激消费，上个月出台了汽车、家电、家具等耐用品消费促进方案和民间投资活性化对策等。但是，消费者打开钱包似乎还远远不够。 中国国家统计局表示：“这是去年7月物价上涨水平较高而出现的暂时现象，今后会逐渐上升。”但彭博社表示：“与2021年初消费者物价指数（因新冠疫情）暂时下降不同，最近的物价下降是由需求减少及房地产停滞等长期因素引起的，更加严重。中国实际上陷入了通货紧缩。” 专家们一致认为，中国经济放缓短期内会对韩国经济造成巨大打击。现代经济研究院经济研究室室长朱元（音）表示：“政府认为下半年（7月-12月）经济复苏的依据是消费和出口恢复，但中国的经济停滞使韩国的出口状况变得消极。”

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