“投球时速可达156公里”的张贤硕即将加盟MLB洛杉矶道奇队. August. 10, 2023 08:21. by 任寶美 bom@donga.com. 来自马山龙马高中的右手投手张贤硕（19岁•照片•音译）9日与美国职业棒球大联盟（MLB）洛杉矶道奇队签订了加盟合同。签约金为90万美元（约11.8亿韩元）。 负责张贤硕经纪业务的Leeco Sports Agency相关人士表示：“张贤硕1日宣布挑战MLB舞台后，有10支球队表现出了对他的关心”，“虽然也有球队提出比道奇队更多的合同金，但是（道奇队）很好地说明了球队的投手培养过程等，打动了张贤硕的心。” 事实上，道奇队已经几乎耗尽今年国际希望之星红利池限额（约414.4万美元）。但是球队把俱乐部旗下美国二流职业联赛的两名右手投手希望之星送至芝加哥白袜队，从而拿到了国际希望之星签约金分配额，最终成功让张贤硕加盟。 身高190厘米、体重90公斤的张贤硕能投出最高时速156公里的快球，滑行曲线球、Sweeper（会拐弯的变化球）、钩球、变速球等变化球也被评价为高水准。比赛运营能力也被评价为超出高中水平的级别。在高中棒球比赛中，他共参加了21场比赛，在68又3分之1局内投出了102个三振（每9局13.4个），成为唯一一名入选杭州亚运会棒球国家代表名单的业余选手。

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