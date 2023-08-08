韩美正在协调9月在首尔举行延伸威慑“外交+国防”副部长磋商. August. 08, 2023 07:59. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国与美国正在协调下个月在首尔举行延伸威慑高级别战略磋商的方案。根据之前在韩美首脑会谈上发表的《华盛顿宣言》，继上个月首次召开核磋商小组第一次会议后，韩美将在下个月启动外交和国防副部长（次官）作为代表出席的延伸威慑磋商渠道。韩美计划以18日举行的韩美日首脑会谈为契机，举行双边会谈，为首脑间讨论延伸威慑问题作准备。 据韩国政府消息灵通人士7日透露，韩美当局正在就举行上述战略磋商，协商下个月在首尔以何种方式发出与战略资产等相关的对朝警告战略信息等问题。在去年的战略磋商上，韩国代表团访问了安德鲁斯空军基地，视察了B-52战略轰炸机。今年是第四次战略磋商，也是首尔在首尔举行。据悉，韩方起先试探了本月内举行战略磋商的方案，但美方以国防部负责政策的副部长更迭时期等为由，表明了在下个月举行的意向。 战略磋商是韩美在政策和战略上讨论朝核武器和导弹威胁、挑衅时美国如何以核以及常规战斗力向韩国提供延伸威慑的高级别磋商机制。该机制成立于朴槿惠政府时期的2016年10月，文在寅政府时期的2018年1月召开了第二次会议，并于4年多之后的去年尹锡悦政府重新启动。去年，韩美在战略磋商之后首次发表联合声明，就“对朝鲜的任何核攻击采取压倒性、决定性的应对措施”达成了协议。也就是说，美国将对韩国使用战术核武器提供延伸威慑。韩国政府一名消息人士表示：“今年宣布了华盛顿宣言，核磋商小组也已经启动，预计此次战略磋商将发出比去年更强的遏制朝鲜的信息。” 今后，韩美计划以战略磋商和核磋商小组双轨制运营专门用于延伸威慑的韩美间磋商机制。核磋商小组是把焦点放在核运用上、韩国主动与美国讨论共同企划和共同实行等的磋商机制。据悉，一直负责国防政策等军事领域延伸威慑的韩美国防部长助理磋商机制--现有的威慑战略委员会将被核磋商小组吸收和代替。此前，韩国总统室高层相关人士表示：“核磋商小组和战略磋商将相互产生协同效应。”

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