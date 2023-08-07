英美退营……如何妥善应对“跛行”的童子军大会，事关国家威信. August. 07, 2023 08:03. . 继英国代表团之后，参加新万金世界童子军大会的美国代表团前天也决定提前退营。英国代表团4400人、美国代表团1500人因担心酷暑中在荒原野营场提出的健康和安全问题，正在前往首尔的酒店和平泽美军基地等。新加坡代表团的67名成员也离开了营地。占全体参赛选手15%的大规模人员提前撤离，这在童子军大会历史上是史无前例的。 德国、瑞典等当初考虑退营的国家代表团经过会议做出了暂缓退营的决定，但随着派遣最多代表团成员的美国和英国接连缺席，童子军大会最终因半拉子活动而不可避免地陷入瘫痪。看着一片空荡荡的营地，剩下的队员们的士气必定大不如前。在原本就混乱的现场气氛中，某国代表团男领队进入女性淋浴场，因此甚至有人提出了性骚扰嫌疑。6日韩流演唱会日程被推迟，直到当天上午还没有公布，增加了参赛者的失望感。 据悉，随着政府全力展开普及制冷公交车和冰矿泉水、追加设置遮荫棚和玩水设施等应对战，温热患者人数正在减少。追加投入了930名清扫人员，卫生状况有所好转，代替被取消的100多个户外活动，追加准备了90个全国旅游项目。虽然很晚才开始出台补充对策还算万幸，但是直到全世界出现担忧和批评之后才匆忙出台权宜之计，这实在令人遗憾。 为了平息童子军大会的混乱，曹溪宗决定将全国寺庙开放为露营地及寺庙住宿用，企业也陆续参与支援离子饮料和医疗人员等。对于政府来说，虽然投入了1000亿韩元的预算，但最终还是向民间伸出了手。朝野就责任所在问题展开了“文在寅政府申办的”“要怪现政府的安逸应对”等“都是你的错”攻防战，令人尴尬。 新万金野营场至今仍有151个国家的36000多人活动。童子军大会离12日结束还有5天。政府要在剩下的时间里最大限度地提高危机管理力量，在没有安全事故的情况下结束活动。虽然要追究粗劣运营的责任和经过，但在此之前，按照政府的承诺，重新燃起“不让一名队员失望”的活动火种是当务之急。这关系到大韩民国的威信。

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