接连发生凶器骚乱，预告恐怖袭击…… 离家出走的可怕世道. August. 05, 2023 07:52. . 本月3日，在京畿道盆唐西岘站一带发生了一名20多岁男子驾驶车辆冲向人行道并挥舞凶器导致14人严重受伤的事件。就在13天前，在首尔市冠岳区新林站发生了持刀行凶事件，之后又有人发布预告类似犯罪的文章，引起了巨大的冲击。目前，网上已经上传了10多篇特定在首尔、京畿、釜山等地区和时间进行犯罪的预告凶器骚乱的文章，警方正在对此进行调查。 西岘站事件的嫌疑人崔某（22岁）在上初中时曾在信息奥林匹克竞赛中获奖，可见其才能，但在高中1年级时退学，一直接受精神分裂性人格障碍治疗。崔某在犯罪当天下班时间在百货商店附近的道路上用车辆冲撞了行人，接着又进入百货商店胡乱挥动凶器。受害者都与崔某素不相识，是典型的“不问青红皂白”犯罪。新林站和西岘站事件发生在地铁站或百货商店等平凡的生活空间，以不特定的多数人为对象，利用任何人都能轻易找到的工具犯下罪行，这一点更加令人震惊。因为“哪个地方都不再安全”的恐惧感，现在这个时代已经到了因为害怕无法出门的境地。 对于西岘站事件，警方虽然相比模仿犯罪更倾向于精神疾病引发的犯罪，但由于接连出现了“无差别犯罪”预告，因此再次发生类似犯罪的可能性很大。西岘站事件发生第二天，在首尔市瑞草区高速巴士客运站，一名持凶器的20多岁男子被接到“有可疑分子”的报警后出动的警察逮捕。必须找出发布预告犯罪文章的人并予以严惩，加强对人群聚集地区的巡查。西岘站事件当时，百货商店里出现了保安人员最早受到伤害。有必要加强百货商店或大型超市等公众利用设施的自身保安体系。 警方将西岘站事件定性为恐怖袭击，因为事件制造了任何人都可能成为受害者的恐惧感。与美国和欧洲不同，韩国几乎没有种族和宗教矛盾，治安状态一直良好，如今发生利用车辆或凶器的反社会恐怖袭击，是危险的征兆。无差别犯罪主要发生在竞争激烈、贫富差距大的社会。为了从根本上缓解社会两极化，让被疏远的人拥有社会纽带感，应该巩固社会安全网。

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