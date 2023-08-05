“即使这样，也要对精疲力竭的教师们说”. August. 05, 2023 07:52. . 上月13日，美国时事周刊《时代》刊登了美国联邦教育部长米格尔•卡多纳（48岁）的采访。《时代》周刊称，就任第三年的他面临着“史无前例的挑战”。从司法部的教育相关判决到在学校发生的理念矛盾、学历低下争议、教师待遇改善要求等。虽然与韩国的案例不同，但美国的教育也确实陷入了困境。卡多纳部长表示：“现在是国家最需要教师的时候。” 由于小学1年级教师的极端选择，在韩国教育现场暗淡的时候执意提及美国部长的理由是因为他的履历。他曾是一名在人口只有6万多人的康涅狄格州梅里登的一所小学教四年级学生的普通教师。在学校经历20多年风风雨雨的他，还担任了地区最年轻的校长，之后还曾担任州政府教育委员，2021年被任命为拜登行政部首任教育部长。 看到以现场经验为武器指挥学校和教师的卡多纳部长，想起了最近从周围教师那里听到的诉苦。每当政府对教师死亡事件提出对策时，教师们都会对记者说：“政府、教育当局也太不了解学校现场了。” 让我们来复述一下上个月事件发生后的一系列情况。故人工作过的该小学校长急忙发表了否认嫌疑的立场文，称“没有学校暴力申报事件”。虽然不是“举报事件”，但确实存在校园暴力。Netflix电视剧《D.P.2》中的台词“如果不能挽回，就把它变成没有发生的事情吧”，在学校里也有效吗？ 政府指出，学生人权条例是问题的元凶。一位教师说：“虽然条例会造成负担，但这只是教权（教师权益）崩溃的原因之一。”应该整顿学校、主导社会讨论的国家教育委员会只留下“哀悼”就消失了。首尔市教育监赵熙妍（音）在发表教权保护对策时提出了可以制作人工智能（AI） “教育厅ChatGPT”项目，用于家长咨询的想法。这是“教授出身的官僚”的局限。 首尔市教育厅表示，将在学校设立家长信访室，增加诉讼费支援。一位教师冷笑道：“这意味着最终在信访室、法庭上最终责任将由教师一个人承担。”也有人吐露说，如果是教师出身的部长或教育监，情况应该会有所不同。 问题在于今后。目睹学校乱成一团的20、30多岁的年轻教师们正在离开教学岗位。这些人对退休保障和年金毫不留恋。从事20年工作的高中教师说：“从几年前开始，20多岁的教师已经干涸了。转移到学院、企业、7级公务员考试准备的情况很多。”梦想成为教师的小学、初中、高中生、正在准备教职的预备教师们也在冷眼旁观着目前的情况。 尽管如此，还是有想传达给他们的信息。这是卡多纳在接受《时代》周刊采访时所说的话。“我知道最近教师们非常疲惫，甚至想放弃。他们的精疲力竭（burn out）是现实（real）。尽管如此，他还是对想成为教师的年轻人说。现在你拥有为你努力战斗，支持你的政府。” 要借助其他国家教育部长之口来安慰我们的教师，这种现实令人悲伤。

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