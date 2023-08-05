法新社针对“X”公司提起诉讼，要求对方为新闻产品付费. August. 05, 2023 07:52. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 法国新闻通讯社法新社以社交媒体X（以前称推特）为对象提起诉讼，基于著作邻接权要求对方支付新闻产品使用费。著作邻接权是指控制内容的复制、分发、演出、展示等第二次使用的权利。在加拿大，脸书的母公司Meta也因内容使用费问题中断新闻服务等，围绕社交媒体在没有正当补偿的情况下利用新闻内容的问题，矛盾不断。 法新社当地时间2日表示：“X没有提交将新闻内容的费用定在适当水平所需的资料，向法国法院提出了紧急临时处理申请，要求提供评价X使用的新闻内容使用费所需的资料。”法国在2019年制定了提供新闻和出版物的社交媒体企业必须向新闻媒体和出版社支付使用费的著作邻接权。 法新社表示：“X此前一直拒绝就履行著作邻接权进行讨论。”法国引进著作邻接触权后的2021年，谷歌和Meta与当地媒体签订了支付内容使用费的合同。法新社还强调：“为了公平分配新闻内容共享产生的价值，将继续采取适当的法律措施。” X所有者、特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在自己的X账户上表示：“很奇怪。他们靠网站流量创造广告收益，却让我们付钱。”他的意思是，点击X上登载的新闻内容就会连接到媒体网站，为什么X要支付内容使用费。 Meta在加拿大也遭遇新闻内容使用费纷争。据路透社报道，加拿大议会今年6月制定了《在线新闻法》，要求社交媒体企业支付加拿大媒体的新闻使用费。对此，Meta针锋相对地表示不会向脸书和照片墙的加拿大用户提供新闻，并于1日表示：“已经进入了停止向加拿大供应新闻的过程。”谷歌也在6月份发表了中断加拿大新闻服务的方针。 加拿大文化遗产部对Meta的措施批评说：“他们没有向新闻媒体支付公平的份额，而是切断了用户接触优质新闻。这是不负责任的行为。”

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