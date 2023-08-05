大谷翔平因手部痉挛主动下场，随后击出个人赛季第40个本垒打. August. 05, 2023 07:52. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “投打二刀流”大谷翔平（29岁•洛杉矶天使队）在本赛季美国职业棒球大联盟（MLB）中率先击出了40个本垒打。 4日，在与西雅图水手队的主场比赛中，作为2号击球员投手首发出场的大谷翔平在球队以2比1领先的第8局下半局，在1人出局无跑垒员的情况下，击中了对方投手艾杰亚•坎贝尔（26岁）投出的时速155公里的身体侧快球。当天，身穿天使队招牌击球手迈克•特劳特（32岁）球衣的观众徒手抓住了向右中间围墙飞出119米的这一球。由此，大谷翔平继2021年之后，个人第二次创下了赛季40个本垒打的记录。 大谷翔平凭借这一本垒打，将自己同美国联盟本垒打榜排名第2位的路易斯•罗伯特（26岁•芝加哥白袜队•29个本垒打）的差距拉大到了11个。这一数据也领先在国家联盟本垒打榜排名第一的马特•奥尔森（29岁•亚特兰大勇士队•37个本垒打）3个。如果大谷翔平保持目前的状态，就有很大希望以60个本垒打结束本赛季。到去年为止，2021年创下的46个本垒打是他的个人最高纪录。 大谷翔平当天在投手踏板上也以无失分的成绩挡住了第1~4局，但随着右中指出现痉挛症状，从第5局开始只作为指定击球手活跃在球场上。大谷翔平说：“不仅是手指，全身都出现了痉挛症状。而且当时比分是0比0，所以我认为我下来（降板）是为了球队而做出的正确选择。” 天使队在借助大谷翔平的本垒打以3比1领先的情况下，在第9局上半局开始了防守。但是终场投手卡洛斯•埃斯特维斯（31岁）被西雅图队的7号击球手特奥斯卡尔•埃尔南德斯（31岁）击出满垒本垒打，以3比5遭遇对手逆转，陷入了3连败泥潭。

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