美国因财政虚浮时隔12年再次被下调信用等级……“千万亿债务国”韩国不可事不关己. August. 03, 2023 07:43. . 世界三大信用评级公司之一惠誉国际将美国的信用等级从最高的AAA下调到了AA+。这是自1994年以后时隔29年再次降级，在三大评级公司层面，这是2011年被标准普尔降级后时隔12年再次遭遇降级。认为美国信用最好的评价公司只剩下穆迪一家。由于国家信用等级下降，美国在发行国债获得债务时需要支付更高的利息。 惠誉下调美国信用等级，是因为预计今后3年内美国联邦政府的财政恶化、负债负担增加。美国政府每次在国会得到负债限额的批准时，都会反复出现极端矛盾，这也是原因之一。美国国内生产总值与国家负债的比率从2019年的100.1%急剧上升，目前为112.9%。这是因为，为了应对新冠疫情，政府投入了巨额资金，支出急剧增加。 美国财政部长耶伦反驳称，“这是恣意判断”。但最高安全资产美国国债利率的上升和由此引发的国际金融市场混乱是不可避免的。12年前遭标普降级时，美国股价在一周内下降了15%，韩国下降了17%。虽然有人评价说，惠誉一直预告着降级的可能性，因此冲击会较小，但国内外股价却呈现出弱势。 全球经济第一大国、最大主要货币国家的信用等级下降对韩国具有明显的启示意义。也就是说，如果国家的财政不健全，就会付出代价。韩国的国家债务在5年内增加了400万亿韩元以上，今年将超过1100万亿韩元。增长速度在发达国家中是最快的。世界最高水平的家庭负债、急速的老龄化也是信用下降的主要原因。再加上最近作为增长引擎的出口也出现了问题。潜在增长率也将下降，预计到2030年将降至1%左右。 在经济合作与发展组织会员国中，韩国是少有的没有控制国家债务的规定的国家。信用评价公司积极劝告政府引进将财政赤字控制在每年GDP3%以内的财政准则案。但是政界没有表现出积极性，因此国会通过还遥遥无期。考虑到明年议会选举的在野党在税金减少、赤字扩大的情况下，还提议增加国家债务，多释放数十万亿韩元。如果这种不负责任的政治持续下去，目前AA-的信用等级也必然会岌岌可危。

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