高中生国家队队员张铉锡表示，“将挑战MLB舞台”. August. 02, 2023 07:43. by 李憲宰 uni@donga.com. 作为高中选手首次入选亚运会棒球国家代表队的投手张铉锡（19岁•马山龙马高中•音译）没有参加韩国职业棒球联赛，而是选择了挑战美国职业棒球大联盟（MLB）。 张铉锡所属的经纪公司Leeco Sports Agency1日表示：“张铉锡经过长时间的考虑，决定不提交国内职业棒球新秀摘牌大会申请书，而是选择挑战MLB。”张铉锡通过经纪公司表示：“因为国内职业棒球和MLB都是梦想的舞台，所以很难决定”，“我想在世界最高舞台上打比赛，所以决心挑战MLB。”因此，张铉锡将不参加9月15日举行的2024韩国棒球委员会（KBO）新秀摘牌大会，而是与对他表现出关心的MLB球队进行协商。 右手投手张铉锡身高190厘米、体重90公斤，能投出时速150公里的强速球和各种变化球，被评为今年新人摘牌大会上的最大热门。张铉锡今年参加了7场高中棒球比赛，投了27又3分之1局，取得了3胜无败、平均责任失分0.33的出色成绩。特别是抓住了比投球局更多的49个三振出局。 另外，张铉锡是唯一入选9月开幕的杭州亚运会代表队参赛名单（24人）的业余选手。如果韩国棒球队在杭州亚运会上获得金牌，张铉锡将享受兵役特惠。

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