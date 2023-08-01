法务部又玩小伎俩，这一次是通过修改调查准则谋求“恢复检查机关调查权”. August. 01, 2023 07:44. . 法务部昨天公开了以废除警察专门负责补充调查原则为主要内容的《检察官和司法警官相互合作和普通调查准则的相关规定》修正案，从今天起进入立法预告。法务部此前修改了总统令《检察官开始调查犯罪的相关规定》，扩大了因腐败和经济犯罪而缩小了的检察机关的直接调查范围。有人批评说，通过修改下位命令和规则，使上位法律失效的工作仍在继续。 根据去年9月实施的《刑事诉讼法》和《检察厅法》，即所谓的“完剥检调（完全剥夺检察机关调查权）法”，在警察拥有调查开始权的犯罪中，补充调查也只有警察才能进行。修正案废除了警察专门负责补充调查的原则。检察机关开始调查时，调查范围将继续受到限制，但通过补充调查，可以像修改法律之前一样无限制地进行调查。 另外，此前只有警方在调查中存在违反法理、违反采证法则、时效、上诉条件判断错误等，属于违法的不移交时，检察官才能要求移交。但是修订案还赋予了检察机关认为是否有嫌疑不明确的所有警察不移交事件要求移交的权利。这样一来，检察机关实际上拥有对所有警察事件的移交要求权，警察的“调查终结权”将失效。 “完剥检调法”实施后，警方的调查量增加到了现有人力无法承受的程度，因此调查时间被拉长。在现场，也有不少人希望检察机关不要总是要求忙碌的警察补充完善，而是自己完善后结束。但根本性的解决是加强实施“完剥检调法”后达到极限的警方调查能力，而不是解除检察机关直接调查范围的限制。 法务部以“完剥检调法”侵害检察机关的调查权为由，向宪法裁判所提出了权限争议审判，但被驳回。在发达国家，检察机关介入调查时也主要通过警察人力进行。没有一个国家比韩国检察机关拥有更多的调查官、直接调查很多领域。“完剥检调法”引发的调查空白，应该通过修改法律予以纠正，用总统令或调查准则谋求“检调原复（原样恢复检察机关调查权）的做法才是小伎俩，其本身就是违反法治的行为。

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