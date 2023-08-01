曾流浪1975公里的国宝石塔，时隔112年后重返故乡. August. 01, 2023 07:45. by 李素妍记者 always99@donga.com. 离开原来所在的江原原州，在首尔明洞、日本大阪、景福宫、大田流浪的国宝“原州法泉寺址智光国师塔”结束了5年的保存处理，将于1日回到故乡江原原州市法泉寺址遗址展示馆。日本帝国主义强占时期的1911年被日本人出售后，经历了10多次解体、重新组装，仅算直线距离就流浪了长达1975公里左右的该遗物时隔112年后回到了故乡。 智光国师塔是供奉高丽时代高僧智光国师海麟（984~1070年）的舍利和遗骨的僧塔。31日，据文化遗产厅透露，据推测该建筑建于11世纪末原州市富论面法泉寺址（史迹）。华丽的雕刻装饰着整个时代最有个性和华丽的僧塔。 但1911年被日本人卖掉后，被转移到首尔明洞，第二年又被运至日本大阪，有着惨痛的历史。1915年根据朝鲜总督府的命令被归还，位于景福宫境内，6•25战争时屋盖石（覆盖石塔或石灯上面的石头）等文物上端部分因轰炸受损。 国立文化遗产研究院文化遗产保存科学中心于2016年3月拆除33件智光国师塔的构件（构成石塔的各种石材）后，移至大田中心，到2020年为止展开了保存处理及复原工作。国立文化遗产研究院研究员李泰钟（音）解释说：“消失的构件是找来与塔建成当时最相似的石材重新制作的，将破损的构件粘合在一起，最大限度地找回丢失的原貌。” 国立文化遗产研究院决定，将除构件中需要追加检查的屋盖石和塔身石（构成石塔主体的石头）等2件以外的31件转移到法泉寺址遗址展示馆进行常设展示。 此后，直到最终复原位置确定为止，将在该展馆免费公开。 文化遗产厅表示：“计划与原州市协商后决定最终复原将拆除的构件按原样堆积起来。”原来的位置是富论面法泉寺址内的僧塔院，但考虑到保存环境等因素，正在研究在法泉寺址遗址展示馆复原的方案。展馆距离原址约280米，位于法泉寺址内。10日下午2时，法泉寺址遗址展示馆将举行纪念塔返乡的活动。

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