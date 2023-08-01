160公里光速球，渴望夺冠的眼神……很激动能参加亚运会. August. 01, 2023 07:45. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “希望这次的球不要被抓住……” 韩国职业棒球联赛韩华队的投手文东珠（20岁）每次与父亲进行投接球练习时，都抱着这样的想法投出了球。掷链球国家代表选手出身的父亲文俊钦（49岁）说“打中爸爸也没关系，尽力扔吧”，然后轻松地抓住了时速超过140公里的文东珠的球。 上月27日在首尔高尺天空巨蛋体育场举行的客场比赛日程中见到的文东珠说：“虽然名义上是投手，但从未做过接球手的父亲那么容易抓住我的球，让我很伤心。因为害怕爸爸，为了躲避扔了出去，自然而然的投球速度貌似加快了。” 文东珠在4月12日与光州KIA队的比赛中投出了时速160.1公里的快球。自2011年韩国棒球委员会（KBO）官方统计企业“Sports 2i”正式开始统计球速以来，文东珠是第一个投出时速超过160公里的球的韩国本土投手。 不仅仅是球速快。文东珠在本赛季取得了6胜6负、平均责任失分3.48的成绩，被评为最佳新人奖候选人。文东珠在加入韩华队的去年只消化了28又3分之2局，因此今年也是职业联赛第2年，仍然保持着新人奖获奖资格。 文东珠说：“去年因为受伤没能展现出自己应有的面貌，明白了‘在职业联赛中最重要的是不要勉强，好好管理身体’。今年比起投出时速160公里以上的球，我更高兴的是坚持消化首发阵容并尽到了自己的责任。” 但这并不意味着没有了球速欲望。文东珠表示：“在不勉强的情况下，按照自己的节奏投球是最快、最稳定地提高自己平均球速的方法。争取每年至少增加1、2公里的时速。”如果文东珠能够实现这个目标，他将会投出KBO联赛历史上最快的球。截止到目前，KBO联赛最高球速记录保持者是LG队的外国投手利兹（40岁），在2012年9月24日的文鹤客场比赛中，创下的时速162.1公里的投球。 文东珠以快球为武器，还获得了9月开幕的杭州亚运会国家代表队资格。文东珠表示：“3月份世界棒球经典赛（WBC）时，只有我们韩华队没有培养出国家代表选手，当时感到很遗憾。因此，希望此次韩华队的选手能入选国家队，无论是谁都好。我很庆幸自己被选入国家队。” 他还强调说：“时速超过160公里的快速球不是谁都能轻易抓到的，作为投手似乎是个很好的优点。因为是代表国家出战的首个国际大赛，所以不管在什么情况下登上投手踏板，都想投出强速球发挥自己的作用”，“目标当然是夺得冠军。” 韩华队主教练崔元豪（50岁）为了保护选手，制定了今年不让文东珠打130局以上的计划。包括亚运会在内共130局。因此，文东珠很有可能在9月以后无法踏上投手踏板。 到目前为止已经打完88局的文东珠表示，“一想到给我的局数所剩无几，就觉得联赛剩下的比赛更加珍贵。在参加亚运会之前，我希望能再取得一场胜利，为球队进军‘秋季棒球（季后赛）’贡献力量。”

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