每年都在增加的工作老人……看不到高龄阶层雇用对策. July. 31, 2023 08:10. . 京畿道的一所小学今年初招收了帮助学生进行基础学习的讲师。选拔1人，有8人报名，竞争率为8比1。不仅是作为教师工作了近40年后退休的老师，连研究生院毕业的高学历者也提交了文件。负责选拔过程的A教师表示：“也有已经70多岁了还提交报名表的。如果不在退休前提前准备，以后就算想工作也很难找到。” 韩国55-79岁的人中，有6人已经在工作或正在找工作。统计厅最近公布的《经济活动人口调查高龄层附加调查结果》显示，今年5月55-79岁高龄层人口的经济活动参与率为60.2%。高龄层经济活动参与率超过60%尚属首次，连续3年刷新了历史最高值。特别是超过65岁还在工作的老人正在急剧增加。去年65岁以上的就业者为326.5万名，比2017年增加了50%以上。5年间年均增长率接近9%。 工作的老人增加是婴儿潮一代（1955-1963年出生）开始退休而不可避免的。但他们仍然不能离开工作岗位市场的理由中，还是“钱”的原因很大。实际上，在全体高龄层中，过去一年领取年金的人所占比率仅为50.3%。包括国民年金在内，他们一个月领取的全部年金平均为75万韩元。也就是说，很多人因为需要生活费等资金而来工作。 有人指出，高龄层的微薄口袋情况可以通过最近增加的65岁以上女性就业者来衡量。上个月65岁以上的女性就业者为167.5万人，比一年前增加14.4万人。6月份全体就业者增加了33.3万名，其中43%是高龄层女性。某国策研究机构相关人士表示：“住宿、餐饮业同时就业者也在增加，这些行业的工资水平相对较低或临时工的情况较多。”也就是说，65岁以上的女性就业者中，有一部分人可能不惜从事质量低劣的工作。 但是，如果只从生活费方面来看高龄层经济活动参与率正在增加，也有错过的地方。想要继续工作的55-79岁人群中，回答想为“工作的乐趣”而工作的人比率达到了35.6%。在选择工作岗位的标准上，选择“工作量和时间段”（29.6%）的回答也比“工资水平”（25.0%）多。也就是说，即使上了年纪，为了寻找自己的快乐，也有很多人想照顾“工作与生活的平衡”。 不管是什么原因，高龄层的经济活动参与率此后只会比现在更高。而且在高龄层内部，根据性别、年龄、教育水平等的不同，对待工作岗位的态度也会有所不同。去年政府的财政支援工作岗位预算以补充预算为基准是31.7200万亿韩元。在高达32万亿韩元的预算编制、分配过程中，找不到系统的高龄层雇佣政策。政府应该回顾一下为65岁以后还在工作的人们画了怎样的蓝图。

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