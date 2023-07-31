全国96%的救护车车内空间狭小，是连CPR都做不到的“小型车”. July. 31, 2023 08:11. by 金浦=赵健熙记者、李文秀记者 doorwater@donga.com. 今年4月，京畿道的一个综合运动场。119急救队为了将遭受重症外伤的40多岁男性转移到附近的区域外伤中心，正在等待直升机。但是在直升机到达之前，患者陷入了心脏骤停的紧急状况。急救队在实施心肺复苏术（CPR）之前，必须先将患者转移到救护车外。这是因为急救车内部空间狭小。需要压迫患者胸部、确保气道、按压出血部位等多个队员需要同时进行急救，但在以12人座面包车为基础的国内小型救护车内是无法做到的。急救队员们在救护车外全身迎着每秒超过20米的直升机的下降风，危险地为患者的心脏坐着按摩工作。 据消防厅30日透露，在韩国1811辆119急救车中，有1737辆（95.9%）是使用“Starex”或“Staria”等12人座面包车的小型车。小型救护车的前后长度（全长）为5.15~5.25米，非常短。在救护车内的患者室装载担架后，躺着的患者头顶上不会留下空间。因此，在确保气道时，急救队员只能斜着坐着，在连患者的脖子内侧都看不到的情况下插管。 设置在患者旁边的座位，只要2名急救队员和1名监护人坐下，就坐满了，只剩下放急救包的空间。119急救队平时以1名司机和2名急救队员等3人1组进行活动。如果出现心脏骤停等重症患者，将有2个小组（至少5人）一起乘坐同一辆救护车。除司机外，4名急救队员一起乘坐疾驰的小型救护车，路线会相撞，受伤的危险也很大。 为了解决这些问题，消防厅在2020年新型冠状病毒感染症（COVID-19）疫情后，在现场引进了利用15人座面包车“Solati”的中型救护车。中型救护车全长6.19米，比小型救护车长近1米，急救人员可以坐在患者枕边。但是这种中型急救车在全国只有74辆（4.1%）。这与美国、日本等发达国家主要使用14~15人座面包车形成了鲜明的对比。 塞弗伦斯医院国际诊疗中心主任（家庭医学科教授）仁约翰（音译）表示：“急救队员最重要的任务是确保CPR和气道，但国内小型救护车并不适合”，“政府和汽车公司应该携手引进具备充分内部空间和机动性的救护车。”

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