美国：“下月18日举行韩美日首脑会谈……三国关系的新篇章”. July. 31, 2023 08:11. by 申镇宇记者、全宙英记者、纽约=常驻记者 金贤洙 niceshin@donga.com,aimhigh@donga.com，hskim@donga.com. 尹锡悦总统、美国总统拜登和日本首相岸田文雄将于下月18日在位于华盛顿特区附近的总统专用别墅戴维营举行首脑会谈。三国正在协调以文件形式发表声明的方案。据称，会议将达成韩美日加强合作应对朝鲜核武器和导弹威胁等内容的结果。拜登曾提及此次峰会的召开，强调称“两国（韩国和日本）最近在二战之后恢复了关系。（两国关系）发生了根本性变化。” 白宫发言人库林·詹皮耶当地时间28日发表声明说：“首脑们将再次确认美日、韩美之间铁桶般的同盟和友谊的强有力纽带，祝贺三国关系的新篇章。”韩国总统室发言人李度云29日在书面新闻发布会上强调：“此次峰会是共享核心价值的三国间合作发展到新水平的重要转机。” 韩美日首脑将从下月18日上午开始在戴维营以不受形式和主题限制、自由交谈的“静休”方式继续开会。据悉，首脑们将共进午餐，但不会持续到晚餐。韩国政府核心相关人士表示：“如果形成共识，当然也会通过文件得出结果。对于采用（共同声明、媒体发表等）哪种形式，从现在开始要进行协调。” 朝鲜和俄罗斯似乎更加密切。英国《金融时报》当地时间29日报道说，特别是捕捉到了乌克兰军队以俄罗斯军队为对象使用朝鲜产武器的场面。乌克兰军队炮兵部队拿到了俄罗斯军队的武器，而这一武器就是朝鲜制造的火箭。如果属实是朝鲜制造，从去年开始的朝鲜与俄罗斯之间的武器交易疑惑就露出了真相。对此，韩国政府一名高层负责人表示：“朝鲜支援多管火箭等武器的可能性非常大。”

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