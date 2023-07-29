金秉准：“应配合韩日关系，扩大两国企业的合作”. July. 29, 2023 08:10. by 边钟国记者、韩载熙记者 bjk@donga.com,hee@donga.com. “让我们以‘得时无怠’的心态相互合作吧。” 全国经济人联合会代理会长金秉准（音）28日在首尔小公洞乐天酒店举行的“全经联-日本经济同友会晚餐恳谈会”上做出了上述表示。其宗旨是引用意为“当好时机到来时，不要错过这个机会”的“得时无怠”，配合最近正在改善的韩日关系，加快经济合作速度。 金代理会长表示：“韩日关系正常化进入了正轨，两国企业应该扩大合作的基础”，“与引领日本经济界的经济同友会的会面将成为加强韩日经济合作的契机。”当天与全经联共进晚餐的经济同友会和日本经济团体联合会（经团联）、日本商工会议所一起被誉为日本三大经济团体之一。 代表韩日两国的经济团体长和主要企业家参加了当天的活动。乐天集团会长辛东彬、韩国贸易协会会长具滋烈、三养控股会长金鈗、钟根堂会长李长汉（音）、晓星会长赵显俊、现代汽车会长郑义宣、HD现代代表郑基善等出席了会议。日本方面，包括经济同友会会长新浪刚史（三得利控股代表理事）、日本乐天控股代表理事玉冢元一、日本烟草产业理事会主席岩井睦雄等出席了当天的会议。 与会者决定，在共同开发核心资源、重组全球供应网、第四次产业革命带来的全球经济条件变化等方面加强合作。产业通商资源部长官李昌阳在贺词中表示：“韩日两国需要紧密联合，增进共同利益”，“在构建半导体等尖端产业的供应网方面进行合作，在与发展中国家共同发展方面也要探索新的前景。” 具会长强调：“旨在讨论韩日企业家的意见和困难事项的协商渠道并不多。两国不仅可以在传统的主力产业，还可以在数字转换、绿色能源、创业合作等多个领域进行合作。” 据悉，此次活动是辛东彬会长在日本经济同友会访韩中发挥“桥梁”作用而促成的。据悉，辛会长还参加了晚餐前举行的韩日议员联盟会长团午餐和技术企业座谈会等，对整个日程进行了细致的安排。

한국어