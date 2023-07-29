朝鲜夜间阅兵式核鱼雷首次登场，朝鲜版“死神”机示威飞行. July. 29, 2023 08:11. by 军事专门记者尹相虎、高道艺记者 ysh1005@donga.com、yea@donga.com. 朝鲜27日晚在平壤金日成广场举行的“战胜节（韩国战争停战协定签署日）70周年阅兵式”上，大举展示了包括核鱼雷、洲际导弹在内的核投放武器。在从当晚8点开始举行的2个多小时的阅兵式上，朝鲜国务委员会委员长金正恩与中国、俄罗斯代表团并排出席，在活动过程中表现出特别的亲密感等，强调了朝中俄的密切关系。朝鲜从2020年10月建党75周年阅兵式开始，一直延续着“连续6次夜间阅兵式”。 ● “核鱼雷”首次亮相阅兵式 据朝鲜中央通讯社和《劳动新闻》等朝鲜官方媒体28日报道，在前一天的阅兵式上，4枚核鱼雷装载在大型卡车上首次亮相。朝鲜在今年3、4月份公开了3次海啸的水中爆炸试验。 此外，朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）和超音速导弹、超大型火箭炮、巡航导弹、新型战车等也陆续登场。26日，在金正恩和俄罗斯代表团参观的“武装装备展示会”上公开的多架新型无人侦察机（朝鲜版“全球鹰”）和无人攻击机（朝鲜版“死神”）进行了示威飞行。“朝鲜版死神”在机翼上安装了空对地导弹，出现了4、5架。 在阅兵式的最后，像往年一样，“怪物洲际导弹”“火星-17”型（液体燃料洲际导弹）和“火星-18”型（固体燃料洲际导弹）出现在了现场。据推测，分别动员了4、5个左右。《劳动新闻》公开的照片显示，“火星-18”型导弹一登场，金正恩和俄罗斯国防部长绍伊古就举手敬礼。分析认为，这是中俄容忍朝鲜非法开发核导弹的象征性场面。统一研究院朝鲜研究室室长洪民（音）表示：“联合国安理会理事国中国和俄罗斯试图使对朝制裁决议机制失效。” 此前，在今年2月建军节75周年夜间阅兵式上，朝鲜曾出动过11枚“火星-17”型导弹、4、5枚“火星-18”型导弹等历代最大规模的洲际导弹。韩国军方消息灵通人士表示：“从目前来看，可能达不到2月阅兵式的规模。正在分析阅兵式上动员的武器装备的具体现状。” ● 中俄代表团被安排在金正恩左右就座 金正恩当天身穿黑色西服登场，他的右侧是身着军装的绍伊古，左侧是中国全国人大常委会副委员长李鸿忠（相当于国会副议长）。金正恩在当天的阅兵式中，以明朗的表情与他们交谈或握手等，表现出朝中俄间的团结。之前2月参加建军节阅兵仪式时在场的金正恩妻子李雪主和女儿金珠爱没有出面。 洪民分析称：“如果说之前的阅兵式是动员李雪主、金珠爱等为对内提供看点的庆典氛围，那么这次则主要致力于通过展示与中俄的密切行动来传达实用的外交安保信息。” 金正恩没有发声演讲。朝鲜国防相强纯男在演讲中表示：“美帝国主义和‘大韩民国’的逆贼们胆敢胡咧咧我国的政权终结，肆无忌惮地胡言乱语。美国在对谁的政权终结发表言论之前，应该担心自己的灭亡，在将战略资产推向朝鲜半岛之前，应该考虑覆盖美国本土的朝鲜民主主义人民共和国的战略核武力。”对于韩美“朝鲜的任何核攻击都将归结为政权终结”的警告，朝鲜以“威胁对美国本土进行核打击”予以回击。外交界分析认为：“因为美国等国际社会很有可能指责俄罗斯、中国，所以金正恩调整了力度，没有直接发出信息。” 在当天的阅兵式上，金日成等韩国战争领导层的大型肖像画和象征当时参战部队的纵队出现在最前面，吸引了人们的视线。其中还包括与韩国战争首支“联合国军”参战部队“史密斯特工队”战斗的人民军部队的象征。 韩国军方相关人士表示：“同一时间段，韩国战争爆发初期‘史密斯特警队’到达的釜山电影广场（原水营机场）上，举行了有尹锡悦总统参加的停战70周年纪念仪式。”

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