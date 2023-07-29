韩国女足战平将站上淘汰悬崖，一定要取胜保留住进入16强的希望. July. 29, 2023 08:09. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国女子国家足球代表队将对阵摩洛哥队，期待赢下本届世界杯的首场胜利。除了胜利之外别无选择。 韩国将于30日下午1时30分在澳大利亚阿德莱德海因马什体育场与摩洛哥队进行2023澳大利亚-新西兰女子世界杯小组赛H组第2场比赛。25日，韩国队在与哥伦比亚队的小组赛第一场比赛中以0比2负于对手，面对摩洛哥队一定要誓取3分。 国际足联（FIFA）排名第72位的摩洛哥队被评为H组最弱球队。23日，《纽约时报》以“摩洛哥已经取得了胜利”为题，报道了摩洛哥队。比起摩洛哥的战斗力，队伍（女足）首次参加世界杯更有意义。 摩洛哥队在24日进行的与德国队的首场比赛中以0比6负于对手。在与德国队的比赛中，摩洛哥队经常在边路传球和定位球防守的情况下出现防守组织力崩溃的情况。被德国队攻入的6粒进球中，有2粒是本方的乌龙球。特别是下半场失掉4球，体力非常不好。 韩国谈放弃的话也还为时过早。成功实现历史最好成绩“世界杯16强”的2015年大赛当时，韩国队在第一场比赛中以0比3负于巴西队，但在与哥斯达黎加队的第二场比赛中以2比2战平对手，积1分后，在第三场与西班牙队的比赛中以2比1战胜对手晋级16强。如果被评为H组最强的德国队在第2场比赛中击败哥伦比亚队，提前进入16强，那么在第3场比赛上面对韩国队时，德国队可能会轻松出战。 28日结束训练后，女子代表队主教练科林•贝尔表明了坚决的决心。她说：“我知道与摩洛哥队的比赛意味着什么。我认为从这场比赛开始就是淘汰赛。”失利就意味着被淘汰。

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