上半年海外游客八成表示：“下半年还会出国旅游”. July. 26, 2023 07:53. by 池敏九记者 warum@donga.com. 据调查，今年上半年（1月-6月）到海外旅游的游客10人中，有8人下半年（7月-12月）还有出国计划。 旅行、休闲平台“这里怎么样”25日表示，以1000名应用程序用户为对象进行的问卷调查结果显示，40%的受访者上半年去过海外旅行。其中86%的人回答下半年还有去海外的想法。上半年没有去过海外旅行的应用程序用户中，66%的人表示下半年将去海外旅行。 最受欢迎的旅游目的地是日本。上半年从海外旅行回来的应答者中有53%回答说访问了日本。越南（25%）和泰国（11%）等紧随其后。对于下半年想去的旅行地，46%的应答者选择了日本。第二名是越南（17%）。

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