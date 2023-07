“韩国版全明星管弦乐团”今年也将在蚕室掀起热潮. July. 25, 2023 08:00. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “管弦乐团的全明星队”是指世界顶级管弦乐团团员们每到夏天都会和声的瑞士卢塞恩音乐节管弦乐团。被称为“韩国版全明星管弦乐团”、“韩国版卢塞恩音乐节管弦乐团”的“Going Home Project”将连续第二年举行庆典。8月1日至3日,将在首尔松坡区乐天音乐厅通过《新世界》、《波莱罗:The Gala》、《交响舞曲》等三个节目与听众见面。 在去年开始的“Going Home Project”上,活跃在海外40多支管弦乐团的音乐家自发聚集在一起。除韩国演奏者外,韩国管弦乐团活动等与韩国有缘的演奏者也将一同参加。在欧洲等世界大部分地区,选择没有定期演出的夏季进行演奏。2018年平昌大关岭音乐节上首次聚集的平昌庆典管弦乐团成为了契机。大提琴演奏家金斗民、长笛演奏家赵成贤、号手金洪博、单簧管演奏家赵仁赫(以上音译)齐心协力完成了该项目。 今年8月1日的首场演出《新世界》将像去年第一天的演出《春之祭典》一样,在没有指挥家的情况下进行演奏。团员们一边讨论歌曲解释一边彩排,小提琴家斯维特林•鲁塞夫将负责乐章。由伯恩斯坦《西部故事》中的“交响舞曲”和钢琴家孙烈音协奏的格什温《蓝色狂想曲》、德沃夏克第9号交响曲《新世界》等新世界(美国)中作曲的作品来装饰。德沃夏克交响曲《新世界》由第二乐章主旋律改编成歌曲《梦中的故乡(going home)》,深受观众喜爱。这是一首与“Going Home Project”名称相符的选曲。 8月2日的《波莱罗:The Gala》就像去年同名举行的演唱会一样,是团员们作为独奏者登场的合演舞台。以格里格的《交响舞曲》为开端,将推出莫扎特第三圆号协奏曲(金洪博协奏)、罗西尼•巴松协奏曲(柳成权协奏)、默卡丹特长笛协奏曲(赵成贤协奏)、德彪西的《第一单簧管狂想曲》(赵仁赫单簧管协奏)、肖斯塔科维奇大提琴协奏曲(金斗民合演)等。 在3日的《交响舞曲》第一部中,澳大利亚作曲家奈杰尔•韦斯特莱克的双簧管协奏曲《Spirit of the Wild》将通过咸静的双簧管协奏在韩国首演,后半部将由乌克兰出生的指挥瓦伦丁•乌留芬指挥演奏今年迎来诞生150周年和逝世80周年的拉赫曼尼诺夫的《交响舞曲》。第一天和第二天演出分别有伯恩斯坦和格里格的“交响舞曲”,因此“交响舞曲”也是将今年整个演出捆绑在一起的关键词。 票价为3万~12万韩元。

