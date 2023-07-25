时隔5年醒来的巨炮……“不管事成与否，用本垒打决胜负”. July. 25, 2023 08:00. by 任寶美 bom@donga.com. 长时间关注职业棒球的球迷都知道。希望之星只是希望之星。在学生时代以“第二个○○○”闻名，但在职业舞台上无声无息地消失的选手不止一两个。 被评价为“第二个金泰均（41岁）”，并于2019年加入韩华队的卢施焕（23岁•照片）也未能摆脱“受到过高的评价（被高估）”的批评。卢时焕在进入职业联赛第4年的去年为止，在一线队中年均仅击出9个本垒打。相反，金泰均在出道后的4年里，一个赛季平均本垒打数超过20个。 这样的卢施焕变了。截至24日，卢施焕本赛季已击出19个本垒打，与崔廷（36岁•SSG）一起并列占据本垒打排行榜首位。在此之前，2021年的18个本垒打是卢施焕的单赛季最多本垒打记录。 卢施焕解释说，“从小我的目标就一直是本垒打击球手。但是因为一直被三振出局，自信心逐渐减少，击球得分也往后靠了。如果想成为本垒打击球手，在一定程度上要控制三振出局的数量，非常担心这一点。在本赛季即将到来之际，集中于将击球点提前增加长打的训练。” 卢施焕在2021年的三振率是23.3%（458个击球位中出现107个），去年减少到了19.4%（490个击球位中出现95个）。问题是，在此过程中，2021年的18个本垒打急剧减少到了6个。卢施焕表示：“（在击球点上）做出改变，即使失败也不会后悔。我身材高大（身高185厘米，体重105公斤），力气也很大，但只击出安打（没有击出本垒打）就无法体现自己的优势。不管事成与否，我都想挑战一下。” 幸运的是，结果是好的。卢施焕本赛季的三振率下降到了18.2%（363个击球位中出现66个）。不仅本垒打数，击球率也从去年的0.281上升到今年的0.308。如果这样结束本赛季，卢施焕自进入职业联赛后，击球率将首次突破3成。 这种程度的话，目前作为KBSN解说员的金泰均也会对其称赞吧。卢施焕笑着说：“（金泰均前辈）不怎么称赞我”，接着又说，“取而代之的是前辈给了我很多激励，‘即使情况不好，也不要改变打击机制。如果改变机制，即使暂时情况不错，也会马上陷入低谷’。” 当然也并不是没有“不好的时候”。卢施焕在5月13日至24日创下了职业棒球历史上并列第四差的43个击球位无安打记录。在这种情况下，他仍然坚守着“绝对不会改变击球姿势”的决心。在5月24日主场比赛的最后一个击球位上，他将KIA终结投手郑海英（22岁）投出的快球击出了越过左侧围墙的本垒打，从而打破了长时间的无安打记录。 卢施焕在摆脱连续击球位无安打后，在得分圈中取得了OPS（出垒率+长打率）1.076的成绩，正在展开最优秀选手（MVP）级的活跃表现。与此同时，韩华队也以0.526（20胜1平17负）的胜率上升到了联赛积分榜第四位。 卢施焕以不吃蔬菜的“小学生口味”而闻名。卢施焕夸海口说：“蔡恩成（33岁）大哥问我‘如果每年能打出30个本垒打，你会吃辛奇（韩式泡菜）吗’，我回答说‘一定会吃’”，“相比之下，我会证明即使不吃辛奇也能打出30个本垒打，创造今后也不用继续吃的理由。”

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