“8月份半导体和显示器景气或将得到改善”. July. 24, 2023 07:46. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 专家预测，半导体等信息通信技术（ICT）产业景气将于下月得到改善。产业研究院23日表示，10日至14日以220个行业的161名专家为对象，对专家调查指数（PSI）进行了调查，结果显示，8月份制造业预测PSI为111，比上个月（104）高。PSI在0~200范围内，以100为基准，越接近200意味着景气改善意见越多。相反，如果接近0，就意味着很多人预测景气会恶化。 在8月份的预测PSI中，ICT部门为132，比上个月（111）提高了21点。这是2021年7月以来的最高值，与前一个月相比，上升幅度也比7月（14点）有所扩大。据分析，包括半导体在内的ICT景气复苏势头正得巩固。 按行业分类，半导体和显示器产业的景气改善尤为突出。半导体8月份的预测PSI为140，比上个月提高了21个百分点。显示屏的8月展望PSI也上升到136，上升了22点。手机（130）和家电（114）产业也分别比前一个月增加了17点和21点。 8月制造业预测PSI连续4个月超过了标准值。在8月份的预测中，除了生产（99）以外，内需（104）、出口（114）、投资（103）都超过了标准值。但是，制造业的7月份现状PSI为99，低于前一个月（102），低于标准值（100）。内需（95）和生产（96）未能超过标准值，投资（95）也在时隔7个月后转为下滑。从行业来看，半导体（125）、显示器（109）等行业超标，而机械（85）、钢铁（92）、纤维（78）、生物•健康（89）等行业则低于标准值。

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