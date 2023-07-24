教育部将督促国会推进“侵犯教权，记录在学生簿上”的立法. July. 24, 2023 07:46. by 朴星民, 崔예나 min@donga.com,yena@donga.com. 教育部决定，如果学生侵犯教师的正当权利（以下称“教权”），将给予相应的处分，并推进将其记载在学校生活记录簿（学生簿）上的方案。以首尔瑞草区小学1年级班主任的极端选择为契机，要求加强教权的要求越来越强烈，当局开始着手制定对策。 23日，教育部相关人士对《东亚日报》表示：“将损害教师权利的内容记录在学生簿上，为了不让正当的教师生活指导被视为虐待儿童，正在分析各种学校制度的完善点”，“以此为基础说服国会修改相关法律。” 目前，国会正在提议将侵犯教权内容记录在学生簿上的《教员地位法》、法令和校规内的生活指导不适用于虐待儿童的《小学初中教师法》修正案等。为了通过这些法律，在目前朝小野大的国会上需要野党的协助。教育部方面解释说：“如果法律明确规定教师的权限和免责事由，那么修改《学生人权条例》也会有名分。”修改条例在市道教育监和广域议会有权限。如果他们拒绝修改，就不能修改学生人权条例。对此，教育部表示，将通过修改条例的上位法《小学初中教育法》、《教员地位法》，改善条例的问题点。根据上位法优先的原则，下位法人条例不能超越法律。如果法律朝着加强教权的方向改变，与此相违背的条例条款就会失去力量。京仁教育大学教育学系教授朴柱亨（音）表示：“应该保持教权和学生人权之间的平衡关系。”

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