礼来公司新药“多纳内马布”能缓慢阿尔茨海默病初期进展三成半. July. 19, 2023 08:06. by 全南赫记者 forward@donga.com. 可以减缓阿尔茨海默症引起的认知功能下降的药物正在陆续面世。当地时间17日，医学杂志《美国医学协会杂志》的报告称，目前正在进行临床三期试验的全球制药公司礼来（伊莱利利）的新药“多纳内马布（Donanemab）”能够推迟阿尔茨海默病的初期进展。 据礼来的约翰·西姆斯博士团队透露，以初期出现阿尔茨海默症状的平均年龄73岁的1736名患者为对象进行了临床试验，结果显示，服用多纳内马布的患者与服用假药（胃药）的患者相比，认知下降速度放慢约35%。 新公开的数据显示，在出现记忆力及思考力减退的初期状态下，如果立即开始药物治疗，痴呆症的进展将推迟近60%。礼来当天表示，为了得到美国药管局的批准，提交了多纳内马布。预计结果将在今年底前后出来。 如果多纳内马布得到正式批准，继2021年获得有条件批准的“阿杜那单抗（Aducanumab）”和本月6日获得正式批准的“仑卡奈单抗（Lecanemab）”之后，将诞生第三种痴呆症药物。 据悉，目前学界认为，大脑内凝集名为“淀粉样蛋白”的物质形成“块状”的“淀粉样蛋白斑块”会妨碍神经细胞的功能，诱发阿尔茨海默氏症。这三种药物都利用了清除淀粉样蛋白的作用。但是，目前只对初期患者有效果，而且有可能出现脑出血或脑浮肿等。因此，美国药管局曾对雷卡内马布下达过最高的危险警报“黑匣子警告”。多纳内马布也在部分用药患者身上发生了脑浮肿和出血等副作用。 韩国企业也正在开发痴呆症药物。细胞药物开发企业NKMAX当地时间16日在荷兰阿姆斯特丹举行的2023阿尔茨海默症协会国际会议上公开了本公司候选药物“SNK01”的临床一期中间结果，确认了其安全性与有效性。生物企业“ARIBIO”正在进行口服痴呆症药物候选物质的临床三期试验。

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