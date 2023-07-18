“通知了市政府”“这是道政府该做的事情”“不可抗力”“人手不足”“改变不了情况”. July. 18, 2023 07:56. . 历史上最严重的五松地下车道积水事故，是只要及时控制交通就能避免的惨案。但是，对保护居民负有责任的行政机构却互相指责对方。虽然是在自己辖区内发生的事故，但区政府推卸责任到市政府，市政府推卸责任给道政府。 惨案发生当天，锦江洪水控制所向兴德区厅通报“五松邑宫坪第二地下车道需要实行交通管制”，当时是积水前2小时10分钟。但是，兴德区厅表示，“已经通知了市政府”。清州市政府则表示，“属于道厅管辖范围”，也没有通知道政府。忠清北道政府称，“这是不可抗力”，“问题出在堤坝不牢固”。作为比任何人都了解辖区内情况的自治团体，这是非常不负责任的行为。警方接到7起道路积水相关的事前举报后，以“人手不足”为由没有出动到事故现场。消防署职员接到报警后到达现场，看到决堤后也表示，“堵住堤坝不是我们的事”，没有移交相关机关就自行离开。考虑到水灾情况，对于总统取消访问乌克兰计划的可能性，总统办公室表示：“即使赶回韩国，也无法改变状况。”不完善的行政导致13人死亡，怎么就没有一个人说“是我的错”呢? 五松地下车道被淹的原因是附近美湖川临时堤坝溃塌。此次中南部集中暴雨导致堤坝流失的地方性河流，包括美湖川在内共有169处。但中央灾难安全对策本部连堤坝倒塌的河川的管理责任在哪里都没有掌握。有人指出，除了五大江干流和部分国家河流之外，大部分河流的整备和灾难应对责任都分散在多个地方自治团体，因此无法进行有效的管理。虽然是同一条河川，但负责上下游的地方自治团体不同，主流和支流也不同，因此在责任所在的攻防战中出现了管理的死角地带。治水是国政的基本。要建立统一、有机的河流管理制度。 此次中南部地区暴雨灾害是受三天降雨量比往年梅雨季节一个月还要多的影响。由于全球气象异变，自然灾害的强度正在增大，模式也在发生变化，因此积极灵活的灾难预防和应对比任何时候都更为重要。如果公职社会在部门之间设置隔阂，安于消极的保身主义和行政便利主义，即使天气早有预报，也只会一再出现因行政失败而遭受灾难般损失的“官灾”。

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